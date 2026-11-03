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O capitão do Aston Villa, John McGinn, falou sobre as intensas exigências táticas impostas pelo técnico Unai Emery enquanto o clube da região de Midlands se prepara para enfrentar o Barcelona na noite de terça-feira. O jogador da seleção escocesa também elogiou a resiliência dos novos reforços da equipe, que se recuperaram de um início difícil na temporada nacional.

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Meio-campista escocês elogia reforços do verão

McGinn elogiou a mentalidade dos jovens reforços contratados pelo Aston Villa no verão, depois que o clube perdeu três de suas quatro primeiras partidas na Premier League, incluindo uma pesada derrota por 4 a 0 fora de casa para o Brighton and Hove Albion na estreia. O início ruim veio após uma grande reformulação do elenco, que resultou nas saídas de Emiliano Martinez, Youri Tielemans, Morgan Rogers e Ollie Watkins do Villa Park. O bom desempenho ao longo de setembro e outubro, desde então, deu novo impulso à campanha da equipe.

Reforços assimilam o sistema tático

Depois de viver inícios lentos em temporadas anteriores sob o comando do treinador espanhol, seguidos por longas sequências de vitórias, o capitão ficou impressionado com a rapidez com que os recém-chegados se adaptaram aos métodos do técnico.

Em entrevista à TNT Sports, McGinn disse: "Os jogadores que chegaram merecem muito crédito. Foi um começo muito difícil. Para nós, é mais fácil porque já estamos acostumados a começar mal, mas eles continuaram acreditando, tentando ouvir e assimilar o que o treinador quer.

"Eles nos deram a oportunidade de dizer: 'Vai dar tudo certo, não se preocupem, continuem trabalhando'. E vocês estão começando a ver o melhor de Johan [Manzambi], enquanto Alysson parece um jogador novo chegando a este elenco. Não é fácil jogar sob o comando deste treinador, mas, se você dedicar tempo para entender, tiver paciência e compreender que este sistema pode extrair o seu melhor, os resultados aparecem."

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Exigência constante impulsiona ambição europeia

Questionado sobre o grau de exigência do ex-treinador de Sevilla e Villarreal nos treinos, o meio-campista respondeu: "Bastante, sim. É o que você quer, ele não para. Nos últimos anos, algumas equipes que tentaram competir com os grandes clubes chegaram a ter um gostinho do futebol europeu.

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"Ele não vai nos deixar parar e nos acomodar, quer mais. É por isso que estamos neste estádio [Camp Nou] agora, pelo quanto ele exige. Isso contagia, e é nosso trabalho transmitir essa mensagem no vestiário. Ou você embarca nessa, ou não."

Aproveitamento de 100% será testado na Catalunha

O Aston Villa chega ao grande confronto de terça-feira na Espanha com três pontos de vantagem sobre o Barcelona, após vencer suas três primeiras partidas na Champions League. Apenas outros quatro clubes, o Paris Saint-Germain, atual bicampeão, o Liverpool, o Real Madrid e o Real Betis, têm aproveitamento de 100% na fase de liga até agora. Um resultado positivo no Camp Nou fortaleceria ainda mais a busca do Aston Villa pela classificação automática para o mata-mata.