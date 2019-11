Capitão do Arsenal: "disseram que matariam minha mulher e desejaram que minha filha tivesse câncer"

Xhaka, jogador da seleção suíça, explicou o motivo de sua reação no domingo passado que fez diversos fanáticos do Arsenal ficarem irados

O capitão do , Granit Xhaka, explicou aos torcedores do clube o que aconteceu no último jogo que disputou com a equipe, no domingo contra o . Ele foi substituído e tirou a camisa do clube como forma de protesto.

Durante o momento em que saía de campo, Xhaka ouviu diversas vaias no Emirates Stadium. Ele jogou a camisa do clube no chão e foi direto para os vestirários. O Arsenal perdia a partida naquele momento por 2 a 0. A partida terminou empatada por 2 a 2.

Suas ações foram duramente condenadas e tiveram uma repercussão muito negativa, principalmente por parte da torcida. Mas alguns torcedores mais fanáticos passaram dos limites e falaram em "cortar as pernas" do capitão, além de "vamos matar sua esposa" e "gostaríamos que sua filha tivesse câncer".

The following is a message from Granit Xhaka... pic.twitter.com/YG5lBKmQvi — Arsenal (@Arsenal) October 31, 2019

O jogador, por meio de uma nota divulgada pelo Arsenal, resolveu se pronunciar para tentar amenizar a situação. Confira o que disse o suíço:

"Depois de um tempo para refletir o que aconteceu na tarde de domingo, eu gostaria de lhes dar uma explicação ao invés de uma resposta rápida.

As cenas que aconteceram pós a substituição me tocaram profundamente. Eu amo este clube e sempre me doei 100% dentro e fora de campo.

Meu sentimento de não ter sido compreendido pelos fãs e os constantes comentários abusivos durante as partidas e nas redes sociais nas últimas semanas e meses me magoaram fortemente. Pessoas disseram coisas como "vamos quebrar suas pernas", "vamos matar sua esposa" e "gostaríamos que sua filha tivesse câncer". Isso mexeu muito comigo e eu explodi quando senti tamanha rejeição no estádio.

Com isso, me deixei levar pelos sentimentos e reagi de uma forma que desrespeitou os torcedores que apoiam o clube, nosso clube e a minha própria energia positiva. Não era essa a minha intenção e eu peço desculpa para aqueles que pensaram isso.

Meu desejo é que voltemos para um lugar de respeito mutuo, lembrando o motivo de sermos apaixonados por este esporte em primeiro lugar. Vamos seguir positivamente em frente, juntos.

Granit."