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Lautaro Martinez falou sobre o desgaste físico e mental causado pela lesão que o afastou dos gramados após voltar ao time titular da Inter com um gol. O capitão ajudou a equipe a conquistar uma vitória convincente no sábado e mostrou que não perdeu o faro de gol, apesar do longo período fora de ação.

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Retorno com gol no San Siro

Martinez falou abertamente sobre a “lesão muito grave” que o deixou fora de ação por mais de seis semanas após ajudar seu time a conquistar uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Genoa . O atacante argentino estava afastado desde que sofreu uma distensão na coxa em 10 de outubro, lesão que o fez perder um número significativo de jogos antes de, enfim, entrar por alguns minutos como reserva na semana passada. O confronto de sábado no Estádio Giuseppe Meazza marcou sua primeira partida como titular desde a lesão, e ele não demorou a mostrar sua importância ao abrir o placar para o time de Simone Inzaghi.

Depois do gol de Martinez, a Inter ampliou a vantagem. Marcus Thuram marcou duas vezes e manteve a boa fase, enquanto Petar Sucic deu números finais ao placar em cobrança de pênalti. Foi uma atuação importante para o clube, que deu a resposta ideal às críticas após o caótico empate por 4 a 4 com a Atalanta na partida anterior. “Tive uma lesão muito grave, mas o trabalho duro sempre compensa. Esperei 46 dias por esse retorno, às vezes fazendo dois treinos por dia, mas consegui voltar da melhor maneira para ajudar o time”, disse Martinez à Sky Sport Italia, conforme citado pelo Football Italia.

Resposta às críticas

O clima em torno da Inter havia ficado um tanto tenso depois que o time deixou escapar uma vantagem de dois gols contra a Atalanta na semana passada. Martinez reconheceu que a equipe precisa assumir a responsabilidade pelas críticas recebidas. Ele ressaltou que a única maneira de calar os críticos é manter a regularidade e recolocar o clube no lugar que lhe cabe no topo do futebol italiano, independentemente dos desafios impostos pelos rivais nacionais.

“As críticas precisam ser aceitas, porque fomos nós que nos colocamos nessa situação. Precisamos levar a Inter de volta ao lugar que pertence ao clube, continuar dando o nosso melhor e tentar vencer os jogos. Às vezes, quando você não vence, é porque cometeu um erro ou porque o adversário foi melhor naquela noite. De qualquer forma, é preciso continuar trabalhando para melhorar”, acrescentou o atacante.

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Um líder moderno que também ajuda na defesa

Embora o retorno com gol tenha chamado a atenção, Martinez também recebeu elogios pelo esforço defensivo. Em um lance marcante, o capitão recuou até perto da bandeirinha de escanteio da Inter para ganhar uma disputa, em uma intervenção defensiva que imediatamente deu início a um contra-ataque perigoso dos donos da casa. O jogador de 29 anos acredita que essa atitude em benefício do time é essencial no futebol atual, em que todos em campo precisam contribuir para a organização defensiva.

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“Sempre tento trabalhar e contribuir para o time, o que não se resume a marcar gols. O futebol moderno mudou, então até os atacantes precisam voltar e ajudar na defesa”, explicou.

Força demonstrada em campo

Quando a conversa passou à posição histórica do atual elenco da Inter, Martinez foi questionado se esse é o grupo de jogadores mais forte que o clube reuniu nos últimos sete ou oito anos. O capitão descartou rapidamente esse tipo de comparação. Ele preferiu se concentrar no trabalho diário nos treinos e na necessidade de o time comprovar sua qualidade com ações, em vez de debates na imprensa ou conversas no vestiário.

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“Não gosto desse tipo de debate, porque é preciso mostrar sua força em campo todos os dias, começando nos treinos e levando isso para os jogos”, concluiu Martinez. “Meus companheiros às vezes também dizem que somos fortes, mas sempre digo a eles que precisamos provar isso, não apenas falar.”