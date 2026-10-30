Capitão América fica! Christian Pulisic assina novo contrato de alto valor com o Milan até 2031

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O AC Milan confirmou oficialmente que o atacante da seleção dos Estados Unidos Christian Pulisic assinou um novo contrato de longa duração, que o manterá no clube até 2031. O jogador foi recompensado por suas boas atuações, que o consolidaram como peça fundamental da equipe.

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Pulisic acerta permanência no Milan

Pulisic oficialmente assinou um novo contrato de longa duração com o Milan. O atacante americano firmou um acordo que o manterá no clube italiano até o verão de 2031.

O acordo garante a permanência de longo prazo de um dos jogadores de ataque mais influentes do clube. A renovação é um grande impulso para o jogador e para a torcida, que esperam a formação de um elenco dominante para o futuro. Ao dedicar ao clube os melhores anos de sua carreira, Pulisic pôs fim a qualquer possível especulação sobre seu próximo passo. Agora, ele deve seguir como presença constante entre os titulares no futuro próximo.

Recompensado pela impressionante qualidade técnica

Pulisic tem sido uma grata surpresa desde que se transferiu para o San Siro, em julho de 2023. Ele se adaptou rapidamente ao novo ambiente e logo se tornou peça fundamental do ataque.

O clube anunciou oficialmente a renovação e fez grandes elogios ao seu ponta. Destacou sua “qualidade técnica, personalidade, regularidade e dedicação inabalável” como fatores decisivos para seu sucesso.

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Uma ambição compartilhada

O impacto de Pulisic fica evidente em seus números impressionantes. Ele já marcou 44 gols em 141 jogos pelo clube, consolidando-se como uma grande ameaça no último terço do campo. O Milan explicou que o novo contrato reflete um “compromisso compartilhado de dar continuidade ao progresso alcançado juntos nos últimos anos”.

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A direção está claramente satisfeita por manter um jogador de seu nível. O comunicado oficial do clube também ressaltou a ambição mútua de “continuar evoluindo, alcançar novos marcos e escrever mais capítulos memoráveis na história do clube”.

Foco nos próximos resultados da equipe

Com seu futuro no clube definido, Pulisic pode concentrar toda a atenção no que acontece em campo. A expectativa é que o ponta lidere o ataque e impulsione a equipe nas próximas temporadas. O próximo compromisso do Milan será o Derby della Madonnina contra a Inter, no sábado, pela Serie A.