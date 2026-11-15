Capello relembra Baresi: "Em 78, eu era jogador do Milan e, em Milanello, falava-se de um garoto que jogava na equipe Primavera. Fui vê-lo e comecei a perceber que havia algo de bom"

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O canal de YouTube "Milan Hello", de Andrea Longoni, lançou "Franco Baresi, a verdadeira história da lenda", documentário dedicado ao grande capitão do Milan. Um relato emocionante, enriquecido por entrevistas e depoimentos exclusivos de treinadores, companheiros de equipe, dirigentes e adversários. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci e muitos outros.

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O relato de Capello: Em 1978, eu era jogador do Milan e, em Milanello, falava-se de um garoto que jogava no time Primavera de Zagatti. Fui vê-lo e comecei a perceber que havia algo de belo, de importante nele. Ele começou a jogar e logo se destacou pela velocidade, pela inteligência tática e, sobretudo, pela personalidade, algo nada simples. Quem nunca jogou em San Siro precisa entender as dificuldades de atuar naquele estádio, porque a torcida fica em cima de você, chama você pelo nome, exalta você se joga bem e, se não joga bem, diz ‘l’è minga bun’ (não é bom). Mesmo muito jovem, assim como Paolo Maldini depois dele, mostrou-se desde o início ligado no jogo, atento e com personalidade, coisas difíceis de acreditar para a idade que tinha."