Capello: Os zagueiros da Itália são bons no ataque, mas não na defesa!

O experiente técnico italiano Fabio Capello criticou o desempenho dos zagueiros da seleção nacional, após a dolorosa derrota para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis, que resultou na falha da Azzurra em se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

Capello afirmou, durante entrevista ao jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”: “No que diz respeito à defesa, neste momento histórico, não temos zagueiros de alto nível”.

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E continuou: “Nossa defesa é composta por zagueiros excelentes no passe e no jogo com a bola, mas menos eficientes no posicionamento e na marcação defensiva pura... Precisamos de zagueiros mais pragmáticos e com capacidade de defender em primeiro lugar, e não apenas zagueiros elegantes e bonitos”.

E o ex-técnico do Real Madrid acrescentou: “Eles são bons em avançar e jogar no ataque, mas demonstram mais dificuldades quando precisam se concentrar apenas nas tarefas defensivas tradicionais”.

Capello dirigiu uma crítica direta ao zagueiro do Inter de Milão, Alessandro Bastoni, dizendo que ele cometeu um “erro grave” na jogada que resultou em sua expulsão contra a Bósnia.

Ele também considerou que Riccardo Calafiori, estrela do Arsenal, é um dos zagueiros que tendem a adotar um estilo ofensivo em detrimento da solidez defensiva.