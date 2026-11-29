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Fabio Capello, em entrevista à Gazzetta dello Sport, analisou o momento do Milan, que vem de uma goleada sobre o Frosinone e de uma bela vitória de virada fora de casa contra o Olympiacos, pela Europa League.

Esse espírito pode levar também ao título da Serie A? "Por que não? Ele aumenta a confiança, faz você acreditar que o caminho escolhido é o certo, que, jogando de determinada maneira, é possível conseguir resultados. E a tabela fala por si: o Milan está ali. Se jogarem assim, podem preocupar a Roma e a Inter, que vejo como as principais candidatas. A Lazio? Continua à frente, mas é uma surpresa. O Milan pode ser o verdadeiro terceiro time na disputa. Entrou em um caminho que pode levá-lo ao topo".

Sobre Hutchinson: "Nas vezes em que o vi em campo, me perguntei por que ele não jogava sempre. Contra o Olympiacos, fez a diferença porque não conseguiam marcá-lo. O interessante é que fazia tudo sem perder a lucidez. É verdade que também é preciso ter alguém como Pulisic, que sabe bater perfeitamente na bola ou servir um companheiro. Aliás, outro ponto positivo é a total ausência de egoísmo. Nunca vi ninguém que parecesse dizer ‘eu resolvo, eu chuto’. Pelo contrário, procuram o companheiro. Voltando a Hutchinson, ele tem velocidade e capacidade de mudar o ritmo, qualidades importantíssimas no futebol de hoje. O PSG é prova disso".

Sobre Gonçalo Ramos e Cisse: "Achei que Gonçalo pudesse ser decisivo de imediato, mas vamos dar tempo a ele, vamos esperar. Talvez o aumento da concorrência justamente agora possa estimulá-lo. Também é verdade que ele precisa receber bolas na frente do gol. Os gols são marcados nos últimos 10 a 12 metros, e poucas bolas chegaram até ele ali. Por isso, dou um desconto a ele. Cisse? Como camisa 9, sempre põe a bola para dentro. E confio em Silvio Baldini, que diz que ele pode fazer isso...".