Capello lembra "causo" do Real: "Suker e Mijatovic não passavam a bola para o Raul"

O treinador italiano recordou uma ocasião durante o tempo no qual comandou o clube

Em Entrevista à Sky Sport, Fabio Capello comentou sobre a situação envolvendo Icardi e a Inter de Milão. O ex-treinador do Real lembrou uma ocasião quando comandava os espanhóis para comparar a relação do argentino com os companheiros de clube.

"Um treinador deve entender quando intervir. Eu tinha uma situação semelhante no Real Madrid. Suker e Mijatovic não passaram uma bola para Raul. Eu liguei para eles e mostrei algumas situações em que se comportaram daquele jeito e disse que se eles continuaram fazendo aquilo eles não voltariam a jogar mais. E isso não aconteceu mais", relembra Capello.

O italiano treinou o Real Madrid pela primeira vez entre 96-97 e conquistou o Campeonato Espanhol com Raul sendo o artilheiro da competição. O jogador marcou 21 gols, Suker balançou as redes 24 vezes e Mijatovic fez outros 14 gols.