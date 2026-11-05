A temporada do Napoli, até agora, está longe de correr bem. O time italiano perdeu por 4 a 1 para o FC Porto na Liga dos Campeões, na quarta-feira, sem oferecer muita resistência. Ainda durante a partida, ficou claro, mais uma vez, que há problemas no elenco. Fabrizio Romano espera que a diretoria tome medidas em janeiro.

O Napoli ocupa uma decepcionante oitava posição na Serie A e somou apenas três pontos em quatro jogos na Liga dos Campeões. Em Porto, contra o Porto, alguns jogadores do Napoli demonstraram frustração uns com os outros.

Na reta final da partida, Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, ex-jogador do Ajax, se desentenderam. Após uma jogada de ataque malsucedida, De Bruyne demonstrou sua insatisfação com o atacante, que reagiu de imediato: "Por que você está falando? Vai se ferrar!"

"O Napoli é um barril de pólvora prestes a explodir", analisa La Gazzetta dello Sport. "O confronto entre Lucca e De Bruyne, com direito a insultos do atacante ao belga, é um retrato revelador do momento."

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"O vestiário dos Azzurri tem, como em qualquer clube, dois grupos. Há o grupo dos italianos e o dos estrangeiros. Di Lorenzo, Politano e Spinazzola são amigos e também convivem fora de campo. Isso pode ser uma vantagem para lidar com situações delicadas. Mas também pode ser uma desvantagem quando o equilíbrio interno é abalado."

Matteo Politano também estava muito frustrado após a partida de quarta-feira e deu uma alfinetada nos companheiros estrangeiros. "Estou furioso. Pedimos desculpas aos torcedores. É preciso falar com ações, ficar em silêncio e trabalhar. Depois do 2 a 1, desmoronamos. Todos precisam fazer um exame de consciência. Eu dou a cara a tapa: gostaria que outros também fizessem isso. Não apenas nós, italianos."

Romano tem certeza de que a diretoria vai tomar medidas. "O Napoli fica com um gosto amargo. Em primeiro lugar, por causa daquela briga em campo, daquela desavença, daquela discussão entre Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne: imagens que certamente não foram agradáveis de ver."

"Há um vídeo em que Lucca diz várias vezes, em inglês, a De Bruyne: 'Por que você está falando?', antes de insultá-lo. E isso justamente em um momento extremamente difícil para a equipe. Aliás, não é a primeira vez que surgem sinais de irritação entre Lucca e De Bruyne."

"Incidentes semelhantes já aconteceram no passado, talvez com menos repercussão, mas é lamentável ver que venham à tona justamente agora. Ver as relações entre eles se deteriorarem em tempos difíceis é um retrato revelador de um Napoli que não pode se dar ao luxo de ter esse tipo de distração ou tensão."

"Em primeiro lugar, porque a janela de transferências de janeiro será particularmente desafiadora para o Napoli. O clube já decidiu intervir e fazer mudanças; tensões como a de Lucca e De Bruyne inevitavelmente também terão consequências para suas estratégias. Portanto, não seria surpresa se esses confrontos resultassem em decisões importantes, incluindo a saída de alguns jogadores já em janeiro", afirmou Romano.