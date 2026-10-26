Uma grande confusão surgiu na noite de segunda-feira, antes da entrega da Bola de Ouro. Artigos publicados no site da organização anunciavam Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappé como vencedores do prêmio.

A cerimônia de entrega do prestigiado prêmio começa por volta das 21h de segunda-feira, no The London Palladium. Enquanto isso, a organização já começou a revelar os nomes dos jogadores que ficaram fora da premiação, a partir do 30º colocado.

Mas algo parece ter dado muito errado. Cerca de duas horas e meia antes do início da cerimônia, três artigos sobre o vencedor da Bola de Ouro apareceram no site.

Em um deles, Kane era anunciado como vencedor, acompanhado de uma seleção de seus gols mais bonitos da última temporada. Yamal também teria conquistado o prêmio, tornando-se o vencedor mais jovem da história. Além disso, foi publicado um artigo que apresentava Mbappé como vencedor e destacava, sobretudo, sua regularidade nos últimos anos.

Diferentes veículos da imprensa internacional suspeitam que versões preliminares dos artigos tenham sido publicadas por engano e falam em "caos" e "pânico" na organização. O erro teria revelado quais são os três jogadores que compõem o top 3. Os artigos foram retirados do ar rapidamente.

Essa teoria, porém, levanta dúvidas, já que a votação para a Bola de Ouro foi encerrada em 28 de setembro. Isso significa que a organização já deveria saber quem é o vencedor há algum tempo.

O vencedor da Bola de Ouro é escolhido por um júri internacional de jornalistas especializados. Eles avaliam os jogadores, entre outros critérios, com base no desempenho individual, no desempenho das equipes e no fair play.