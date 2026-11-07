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As tensões no Napoli chegaram ao limite após o cancelamento repentino da entrevista coletiva de Massimiliano Allegri antes da partida. A decisão voltou a colocar em dúvida o futuro do treinador no Estádio Diego Armando Maradona.

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Drama de última hora em Nápoles

O clima no Napoli passou de preocupante a caótico depois que o clube tomou a medida extraordinária de cancelar a entrevista coletiva de Allegri apenas dez minutos antes do horário previsto para seu início. Repórteres já estavam reunidos e as equipes de filmagem estavam prontas quando a decisão repentina foi anunciada aos jornalistas, que ficaram surpresos.

A medida inesperada intensificou significativamente as especulações sobre a permanência de Allegri no cargo. Segundo a Sky Sport Italia, a ordem para cancelar o evento partiu diretamente do presidente Aurelio De Laurentiis.

Concentração em meio à crise começa antes de duelo decisivo com a Lazio

Na tentativa de restabelecer a ordem, todo o elenco principal foi colocado em regime de concentração no centro de treinamento de Castel Volturno. A medida começou na sexta-feira, enquanto a equipe tenta encontrar soluções antes do confronto de domingo de manhã contra a Lazio.

A partida chega em um momento péssimo para o Napoli, que tenta se recuperar de derrotas consecutivas para a Juventus, na Serie A, e de uma pesada derrota por 4 a 1 fora de casa para o FC Porto, na Champions League.

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Busca por culpados no vestiário

A viagem ao Porto expôs o crescente atrito dentro do elenco, marcado pela declaração enigmática de Matteo Politano de que “apenas os italianos” estavam assumindo a responsabilidade pela queda de rendimento, além de uma discussão acalorada em campo entre Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca.

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Allegri foi demitido pelo Milan no fim da temporada passada após não conseguir garantir uma vaga na Champions League. No entanto, voltou rapidamente a trabalhar como treinador em junho, ao assinar um contrato de três anos com o Napoli para suceder Antonio Conte.

Em má fase, Napoli enfrenta a forte líder Lazio

O Napoli atravessa uma fase difícil e ocupa atualmente apenas a 10ª posição na tabela da Serie A, com 14 pontos. A situação fica ainda mais complicada diante do confronto com a equipe de maior destaque do campeonato até agora: a líder Lazio, que soma 28 pontos, com nove vitórias e apenas um empate.