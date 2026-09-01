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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduzido por

Caos nas transferências do Chelsea: acordo recorde supostamente fechado - ex-jovem sensação do Borussia Dortmund, Jamie Gittens, perto de saída relâmpago?

Premier League
Mercado da bola
Chelsea
M. Guiu
J. Gittens
M. Kone
R. Sanchez
E. Fernandez
Manchester City

No Chelsea, ainda pode acontecer muita coisa no mercado de transferências no Deadline Day. Um jogador de 60 milhões de euros deve chegar, enquanto um atacante vai para o Leipzig e Enzo Fernández está prestes a uma mega transferência. Mas o que acontece com Jamie Gittens?

O Chelsea vem atuando forte no mercado de transferências, no mais tardar desde a aquisição por Todd Boehly, e também neste verão já gastou mais de 400 milhões de euros em novos jogadores. E, no Deadline Day, muita coisa ainda pode acontecer.

Isso porque o meio-campista Manu Kone, da Roma, deve se transferir para Londres, segundo o especialista em transferências Gianluca Di Marzio, e as conversas já estariam bastante avançadas. E isso apesar de o técnico dos giallorossi, Piero Gasperini, ainda ter descartado uma transferência na segunda-feira.

Fala-se em cerca de 60 milhões de euros como taxa de transferência pelo convocado francês para a Copa do Mundo, enquanto Jamie Gittens poderia fazer o caminho inverso. Também neste caso, a informação mais recente era de que os Blues não queriam negociar o jogador de 22 anos, mas, segundo a Sky Italia, de repente um empréstimo passou a ser possível.

Transferências do Chelsea: megatransferência de Enzo Fernández estaria fechada

Enquanto isso, está certa a saída do atacante Marc Guiu, que vai para a Bundesliga, no RB Leipzig. O internacional sub-21 da Espanha custará aos Touros Vermelhos uma taxa de transferência de 16 a 17 milhões de euros e usará a camisa 9 por lá.

E o goleiro Robert Sánchez também deve deixar a equipe do técnico Xabi Alonso ainda no Deadline Day por empréstimo. Segundo Fabrizio Romano, o espanhol teria chegado a um acordo com o Como, da primeira divisão italiana, depois de ter perdido seu lugar de titular em Londres para o recém-contratado Emiliano Martínez.

Os Blues também estão envolvidos no que provavelmente é o maior negócio do Deadline Day. Segundo Di Marzio, já existe um acordo com o Manchester City para a transferência de Enzo Fernández por 140 milhões de euros. Há tempo até a meia-noite para finalizar todos os negócios.

Seria uma contratação recorde para os Skyblues. Fernández superaria de imediato Elliot Anderson, que chegou por 135 milhões de euros apenas neste verão, vindo do Nottingham Forest, como a contratação mais cara da história do clube.

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