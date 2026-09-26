Caos na Irlanda. Há meses a seleção, impulsionada por seus torcedores, ameaçava boicotar a partida da Nations League, válida pela 2ª rodada do grupo 2 da Liga B, contra Israel. "Motivos humanos" e "solidariedade ao povo palestino", explicavam os muitos manifestantes que compareceram à concentração dos jogadores em Dublin na véspera da viagem para a dupla partida fora de casa contra Kosovo e justamente Israel, jogo marcado para Debrecen, na Hungria.





A CONDENAÇÃO - No âmbito político, a Irlanda condenou com firmeza as operações militares de Israel na Faixa de Gaza. "O esporte entra em dificuldade quando se choca com a política", havia dito no momento do sorteio o primeiro-ministro Micheal Martin, explicando que "como nação, condenamos com firmeza a política do governo israelense".





O RISCO DE SUSPENSÃO - Daí a decisão inicial da FAI, a federação irlandesa de futebol, de boicotar a partida da Nations League, prevista para domingo. Só que a derrota na 1ª rodada, no campo do Kosovo, colocou a seleção irlandesa contra a parede: outra derrota (por W.O.) poderia custar caríssimo ao Eire, que nesse ponto correria seriamente o risco de rebaixamento para a Liga C, além de pesadas sanções por parte da Uefa, justamente no dia seguinte à Eurocopa de 2028, da qual a Irlanda é um dos países organizadores (ao lado de Inglaterra, País de Gales e Escócia).





OS VOTOS E OS REBELDES - O técnico Heimer Hallgrimsson decidiu "convocar" o vestiário e colocar a questão em votação: a maioria dos jogadores teria decidido entrar em campo, apesar das ressalvas sobre a participação do adversário na competição. Mas um grupo de jogadores irlandeses está pronto para se recusar a entrar em campo: à frente da "minoria" derrotada na votação está o segundo goleiro Gavin Bazunu, nascido em Dublin, mas de origem nigeriana, que escolheu não treinar, ficar no hotel e pedir esclarecimentos ao técnico e à federação. E agora pode acontecer de tudo.