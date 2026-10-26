Caos na Bola de Ouro! Site oficial lista, de forma bizarra, Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappe como vencedores horas antes da cerimônia em Londres

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O mundo do futebol ficou confuso depois que o site oficial da Bola de Ouro pareceu anunciar três vencedores diferentes poucas horas antes da cerimônia. Harry Kane, Kylian Mbappe e Lamine Yamal foram, cada um, apresentados como vencedores do troféu de 2026 em uma série de erros técnicos surpreendentes.

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Organizadores abrem investigação sobre erro grave

Os preparativos para a mais prestigiada premiação individual do futebol foram ofuscados por uma falha técnica extraordinária que declarou vários jogadores vencedores antes da hora. Em uma série de artigos publicados no site oficial da Bola de Ouro, o capitão da Inglaterra, Kane, o astro do Real Madrid Mbappe e a revelação do Barcelona Yamal foram apresentados como vencedores. Os erros foram identificados na tarde de segunda-feira, provocando uma onda imediata de pânico e confusão entre os responsáveis pela organização do evento no London Palladium.

A dimensão do erro foi considerável: cada artigo havia sido escrito como uma homenagem definitiva a um vencedor específico. A página dedicada a Kane trazia a manchete: “Harry Kane vence a Bola de Ouro de 2026: veja seus melhores e mais importantes gols em uma temporada de 61 gols”. O texto destacava sua campanha de recordes no Bayern de Munique, onde ajudou a conquistar uma tríplice coroa nacional e chegou à marca de 100 gols em tempo sem precedentes, segundo informações do Daily Mail.

Temporada extraordinária de Harry Kane ganha destaque

O conteúdo do artigo sobre Kane deixava pouca margem para dúvidas sobre sua suposta vitória: “Uma enxurrada recorde de gols na liga e nas copas em 2025-26 levou Harry Kane à conquista da Bola de Ouro. Aqui, selecionamos suas finalizações mais marcantes e seus melhores gols em um ano repleto de conquistas”.

Os organizadores claramente haviam preparado dossiês completos sobre cada um dos principais candidatos para garantir a publicação imediata do conteúdo assim que o vencedor fosse revelado.

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Jovem Lamine Yamal é chamado de “novo rei”

Igualmente surpreendente foi o anúncio sobre Yamal, que afirmava que o adolescente havia quebrado todos os recordes de idade da história do prêmio. O artigo declarava: “Na verdade, aos 19 anos, Lamine Yamal acaba de se tornar o vencedor mais jovem da história da Bola de Ouro, criada em 1956”. O texto prosseguia comparando sua ascensão meteórica à de Lionel Messi e da lenda brasileira Ronaldo, sugerindo que o espanhol havia superado os dois ícones em termos de impacto no início da carreira.

O texto continuava com elogios: “Para compreender de fato a dimensão de sua conquista, basta lembrar que nem mesmo Lionel Messi, recordista de troféus, havia conseguido vencer a Bola de Ouro naquela idade. O astro argentino a conquistou pela primeira vez em 2009, quando tinha 22 anos e 160 dias. Até esta noite mágica em Londres, o recorde absoluto de vencedor mais jovem pertencia a Ronaldo Nazario, que conquistou a Bola de Ouro aos 21 anos e 92 dias. Agora, esse recorde histórico pertence ao novo rei do futebol e ao mais novo vencedor do troféu mais prestigiado do planeta. Pertence a Lamine Yamal Nasraoui Ebana”.

Kylian Mbappe também aparece como vencedor pela primeira vez

Mbappe também não ficou atrás de seus rivais: o francês foi tema de uma terceira publicação comemorativa que anunciava sua aguardada chegada ao topo do esporte. O artigo o descrevia como “a personificação da regularidade no mais alto nível” e destacava suas conquistas no cenário internacional. Afirmava que suas atuações finalmente lhe haviam rendido a Bola de Ouro: “Uma Copa do Mundo de recordes e outra enxurrada de gols pelo Real Madrid deram a Kylian Mbappe sua primeira conquista da Bola de Ouro. Aqui, celebramos a regularidade do astro francês, não apenas na última temporada, mas em todas as temporadas desde que surgiu como um verdadeiro fenômeno”.