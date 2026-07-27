Caos gigantesco em Itália após reviravolta bizarra em torno de Pirlo: Maldini ferve de raiva

A bomba rebentou em Itália, agora que Andrea Pirlo definitivamente não será o novo treinador da seleção nacional. O diretor técnico Paolo Maldini está furioso com o presidente federativo Giovanni Malagò.

A Itália procurava desde a saída de Gennaro Gattuso, em março, um sucessor para a seleção nacional. Depois das recusas de Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, Maldini chegou a Pirlo.

O acordo com Pirlo estava praticamente fechado, até que Malagò, no domingo à noite, retirou subitamente a ficha das negociações. Não quer avançar com Pirlo devido à sua colaboração com uma casa de apostas russa.

Pirlo reagiu à rejeição repentina. Está arrasado. “Durante toda a minha carreira, primeiro como futebolista e agora como treinador, sempre desempenhei as minhas funções com total cumprimento das leis dos países onde trabalhei e dos contratos que assinei.”

“A colaboração profissional que é tema da recente controvérsia surgiu no meu percurso de trabalho nos Emirados Árabes Unidos e é exclusivamente de natureza comercial”, prosseguiu Pirlo.

“Atribuir um significado político a essa colaboração significa atribuir-me convicções que nunca expressei e que não me pertencem. Quero agradecer a Maldini e a Leonardo pela consideração e pela confiança que me demonstraram”, continuou o antigo internacional italiano, com 113 internacionalizações.

“Conheço as suas competências, a sua postura séria e o amor que sempre dedicaram ao futebol italiano. Lamento que uma escolha puramente comercial tenha sido tão rapidamente arrastada para um debate público que levou a que me fossem atribuídos significados e intenções que não são meus.”

Maldini ficou furioso depois da decisão de Malagò e quer sair da federação. Segundo a La Gazzetta dello Sport, vê a rejeição de Pirlo por causa do patrocinador russo sobretudo como um falso pretexto para minar a sua escolha e a sua autonomia. Quando assumiu o cargo, há apenas duas semanas, Maldini tinha recebido garantias de plena autoridade sobre o selecionador.

Está agendada para segunda-feira uma reunião de crise entre Maldini e Malagò, na qual, ao que tudo indica, o antigo defesa italiano vai apresentar a demissão.