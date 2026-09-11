O caos no Fenerbahçe está completo nesta sexta-feira. Um dia após o duelo da Liga dos Campeões com a Roma (1 a 1), o técnico Ismail Kartal que pediu demissão após a partida desapareceu, e Dirk Kuijt comanda o grupo ao lado de Zeki Göle durante o treino. A informação é do jornalista turco Yağız Sabuncuoglu.

Kuijt trabalha desde este verão europeu como auxiliar técnico do Fenerbahçe e, por isso, atua (por enquanto) como substituto de Kartal. Sabuncuoglu informa que a diretoria do clube quer conversar com Kartal ainda nesta sexta-feira.

A questão é apenas se o Fenerbahçe conseguirá ao menos entrar em contato com o treinador. Sabuncuoglu informa que Kartal desligou seus telefones e, neste momento, está incomunicável.

A situação inusitada acontece depois de uma quinta-feira à noite bizarra em Istambul. O Fenerbahçe empatou por 1 a 1 com a Roma na Liga dos Campeões, e depois Kartal anunciou de forma totalmente inesperada, durante sua coletiva de imprensa, que estava pedindo demissão do comando do gigante turco.

Pouco antes, Kartal ainda havia falado longamente sobre seu orgulho pelo elenco. "Esta noite eu parabenizo meus jogadores e peço demissão. Quero agradecer aos nossos torcedores, às pessoas da imprensa, à minha comissão técnica e aos meus jogadores por todo o apoio que recebi até agora", anunciou ele em seguida ao confirmar sua saída.

Kartal afirmou que tomou sua decisão no interesse do Fenerbahçe. "Tomei essa decisão para abrir caminho para o meu clube. Tomamos essa decisão juntos, como equipe", disse o treinador, que além disso afirmou não ter a intenção de algum dia voltar a ocupar a mesma função.

O presidente Aziz Yildirim, no entanto, se recusou a aceitar a decisão de Kartal. "Ele continua sendo o nosso treinador, e foi isso que eu disse a ele. Vamos seguir juntos, somos como uma família. Até que eu saia, ele continuará sendo o técnico principal", declarou o presidente.

Segundo Yildirim, o motivo por trás da decisão de Kartal foi uma garrafa de água arremessada em direção à sua cabeça durante a partida. De acordo com a imprensa turca, a pessoa que atirou o objeto já foi presa.