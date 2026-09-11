O caos no Fenerbahçe está completo nesta sexta-feira. Um dia depois do duelo da Liga dos Campeões com a Roma (1 a 1), o técnico Ismail Kartal que pediu demissão após a partida está desaparecido, e Dirk Kuijt comanda o grupo ao lado de Zeki Göle durante o treino. A informação é do jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu.

Kuijt trabalha desde este verão europeu como auxiliar técnico do Fenerbahçe e, por isso, atua (por enquanto) como substituto de Kartal. Sabuncuoglu informa que a diretoria do clube quer falar com Kartal ainda nesta sexta-feira.

A questão é apenas se o Fenerbahçe conseguirá de fato entrar em contato com o treinador. Sabuncuoglu informa que Kartal desligou seus telefones e, no momento, está incomunicável.

A situação curiosa acontece após uma quinta-feira à noite bizarra em Istambul. O Fenerbahçe empatou por 1 a 1 com a Roma na Liga dos Campeões, após o que Kartal anunciou de forma totalmente inesperada, durante sua coletiva de imprensa, que estava pedindo demissão do cargo de treinador do gigante turco.

Pouco antes, Kartal ainda havia manifestado longamente seu orgulho pelo elenco. "Nesta noite, parabenizo meus jogadores e peço demissão. Quero agradecer aos nossos torcedores, às pessoas da imprensa, à minha comissão técnica e aos meus jogadores por todo o apoio que recebi até agora", anunciou ele em seguida ao confirmar sua saída.

Kartal afirmou que tomou sua decisão no interesse do Fenerbahçe. "Tomei esta decisão para abrir caminho para o meu clube. Tomamos essa decisão juntos, como equipe", disse o treinador, que também afirmou não ter a intenção de voltar algum dia à mesma função.

O presidente Aziz Yildirim, porém, se recusou a aceitar a decisão de Kartal. "Ele continua sendo nosso treinador, e eu também disse isso a ele. Vamos seguir juntos, somos como uma família. Até que eu vá embora, ele seguirá como treinador principal", afirmou o presidente.

Segundo Yildirim, o motivo por trás da decisão de Kartal foi uma garrafa de água arremessada em direção à sua cabeça durante a partida. De acordo com a imprensa turca, a pessoa que jogou o objeto já foi presa.