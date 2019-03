Canto no clássico Gre-Nal traz de volta discussão sobre racismo e torcidas

O Gre-Nal do último fim de semana marcou o 418º encontro entre e . Em campo, os gremistas venceram por 1 a 0, para festa da torcida tricolor na Arena Grêmio. Da arquibancada, porém, também ressurgiu uma discussão sobre racismo.

No setor atrás de um dos gols, geralmente ocupado pela Geral do Grêmio, uma das principais torcidas organizadas do clube, foi entoada uma música antiga dos gremistas que se refere ao torcedor do Internacional como "macaco".

Torcedores colorados e também alguns gremistas se revoltaram com a música.

INTER CAGÃO! INTER CAGÃO! Tudo normal no Rio Grande do Sul. Bom dia. #GeraldoGrêmioP10 pic.twitter.com/9BEX8KyunZ — Geral do Grêmio (@geralp10oficial) March 18, 2019

Após o perfil da banda publicar o vídeo do canto, alguns torcedores responderam indignados que a palavra “macaco” é utilizada para se referir ao time e à torcida do Inter.

sou fã da geral afu e canto todas as músicas possíveis, mas não consigo apoiar os cantos de teor racista ainda, sinto muito. — St. Patrick's day (@patrick_mdepner) March 18, 2019

"Olha a festa macaco"...



É sério @Gremio que a sua torcida ainda canta isso? É sério que vocês aceitam esse tipo de comportamento ainda? É sério que os jogadores NEGROS do seu time não ficam revoltados com essa PALHAÇADA?



2019 gente... vamos mudar isso... — EdinhoCoelho (@EdinhoCoelho) March 18, 2019

Procurados pela Goal por e-mail e pelas redes sociais, os representantes da Geral do Grêmio se posicionaram apenas em rápido contato pelo Instagram. Questionados sobre as acusações de racismo, responderam com algumas imagens em que a torcida do Inter se apropria da palavra "macaco", além de usar o animal como mascote em outros casos.

Em 2009, o Internacional apresentou um novo mascote: o macaco Escurinho, que foi escolhido como representante dos projetos de assistência social, educação, cultura e esporte promovidos pelo clube.

Mais artigos abaixo

Em 2014, um caso de ataque racista por parte da torcida do Grêmio tomou conta de jornais e redes sociais. Alguns torcedores localizados próximos ao gol gritavam a palavra “macaco” para o goleiro Aranha, na época jogador do . A torcedora Patrícia Moreira, inclusive, foi flagrada por câmeras da TV e teve que depor na delegacia.

Além do uso do termo para ofender o goleiro, a torcida foi punida pela música que ecoa ainda hoje nas arquibancadas, que contém a frase: "Olha a festa, macaco, torcida é coração (...)".

Após este episódio, a banda Geral do Grêmio anunciou que suspenderia o uso da palavra “macaco” para se dirigir ao Internacional e sua torcida. O julgamento do caso feito pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu eliminar a equipe Tricolor da Copa do naquela temporada.