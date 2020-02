Cantillo, Luan, Boselli: qual a provável escalação do Corinthians na estreia da Libertadores?

O Timão estreia nesta quarta-feira (5), contra o Guaraní, no Paraguai

O tem um jogo importante neste meio de semana contra o Guaraní (PAR), pela fase preliminar da Libertadores.

Quer ver jogos do ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A imprensa não pôde acompanhar nenhum dos treinos do antes da estreia na competição, mas Tiago Nunes deve vir com o mesmo time que ganhou do no domingo (2).

Mais times

Camacho, que saiu machucado no clássico, participou normalmente das atividades no CT Joaquim Grava e, em entrevista coletiva, o volante afirmou estar 100%.

Mais artigos abaixo

Os desfalques para a partida são Ramiro e Danilo Avelar, que seguem no departamento médico, e Pedrinho, que está servindo à seleção sub-23.

Com isso, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil, Sidcley; Camacho, Cantillo, Luan; Janderson, Boselli e Everaldo.

O time viaja para o Paragui nesta terça (3) para o confronto que acontece na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília).