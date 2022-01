Cânticos homofóbicos no futebol serão punidos com banimento a infrator no México

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciou que aplicará proibições de cinco anos a todos os torcedores que participarem de cânticos homofóbicos durante os jogos internacionais.

O presidente da FMF, Yon de Luisa, revelou os planos na segunda-feira, com ações decisivas sendo tomadas contra aqueles que continuam a manchar a reputação do país.

O México tem lutado para erradicar certos cânticos nos estádios nos últimos anos, particularmente um gritado quando os goleiros adversários repõe a bola no tiro de meta, levando-os a serem sancionados pela FIFA.

Que medidas foram tomadas contra o México?

A FIFA multou regularmente a Federação Mexicana de Futebol e impôs proibições de estádios.

A Seleção Mexicana jogaria suas próximas duas partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em casa contra Costa Rice e Panamá em 30 de janeiro e 2 de fevereiro, respectivamente, a portas fechadas devido a casos anteriores de cânticos homofóbicos.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS), no entanto, suspendeu essas sanções e os torcedores poderão assistir a jogos no Estádio Azteca - embora a capacidade do estádio seja reduzida para apenas 2.000.

As próximas competições serão usadas como eventos-teste para as novas medidas, com as equipes domésticas da Liga MX também pressionando para erradicar cânticos semelhantes dos jogos dos clubes. Além disso, em 2018, a Fifa instaurou processo disciplinar contra o México por gritos homofóbicos entoados por torcedores durante o jogo contra a Alemanha. Os insultos foram direcionados ao goleiro alemão Manuel Neuer.

A Fifa passou a usar especialistas para observar os jogos da Copa do Mundo da Rússia e nas Eliminatórias para o Mundial do Catar. A entidade quer denunciar comportamentos preconceituosos por parte de espectadores.

O que foi dito?

A FMF revelou que um novo sistema de compra de ingressos online será implementado, juntamente com maior segurança do estádio e a ameaça de longas suspensões para qualquer um que infringir as regras.

Um comunicado da Federação diz: “A Federação Mexicana de Futebol reitera sua posição de tolerância zero a quaisquer comentários ofensivos ou discriminatórios nos estádios e agradece a colaboração de: aliados estratégicos, mídia, Liga MX, Conapred e torcedores no México e nos Estados Unidos, para erradicar os cânticos discriminatórios do nosso jogo”.

O presidente De Luisa disse: “Com essas medidas, somadas aos esforços anteriores, que continuaremos a realizar, buscamos acabar com atos discriminatórios, parar de afetar nossa seleção e punir os responsáveis ​​e não a maioria de nossos torcedores. , que já entendem que os cantos não fazem nada além de afetar a todos nós.

“Não podemos tolerar atos discriminatórios, não podemos jogar em estádios vazios, não podemos colocar as autoridades do futebol em risco de tirar pontos ou afetar nosso desempenho esportivo. Convidamos os nossos grandes adeptos, que querem apoiar a seleção nacional, a adotarem estas medidas que nos permitem contar com o seu apoio em todos os jogos”.