Cano programa viagem nesta semana para assinar com Fluminense

Germán Cano programou viagem ao Rio de Janeiro para este próximo final de semana para assinar contrato com o Fluminense. A informação foi confirmada pelo estafe do argentino para a GOAL. As negociações estão avançadas desde a semana passada.

Se tudo ocorrer como o esperado após os exames médicos, Cano assinará por dois anos com o Fluminense. O atacante está livre no mercado da bola depois de sair do Vasco e passa férias na Argentina.

O Fluminense buscava um centroavante no mercado da bola para revezar com Fred, ídolo do clube de 38 anos e com aposentadoria programada para 2022. Cano deverá ser esse nome.

Ativo no mercado da bola, o Fluminense tentou a contratação de Ricardo Goulart, mas a negociação não avançou. O Tricolor anunciou até agora Willian Bigode, Felipe Melo, David Duarte, Pineida e a volta do técnico Abel Braga.