Cano no Vasco: atacante manteve média na estreia, mas faltou o gol

O atacante teve boa movimentação, arriscou alguns chutes... mas não estufou as redes do Bangu

O criou, mas não conseguiu traduzir a superioridade contra o em gols. Em São Januário, Marrony e Yago Pikachu foram os jogadores que mais levaram perigo ao ataque: cada um acertou quatro finalizações ao gol.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mas o foco, contudo, estava na estreia do argentino Germán Cano, única contratação do Cruz-Maltino até aqui e que chegou após se colocar entre os maiores artilheiros do mundo na última temporada, em sua passagem pelo futebol colombiano.

Demonstrando boa movimentação, Cano arriscou um total de três finalizações (uma para fora e duas a gol) segundo as estatísticas da FERJ.

O desempenho esteve dentro da média apresentada com a camisa do Independiente de Medellín, clube que deixou com média de 2.9 finalizações por jogo na última temporada.

Faltou, contudo, mais capricho. Afinal de contas, Cano ainda está começando a se entender com seus companheiros de time e conhecendo agora o futebol brasileiro.