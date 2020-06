Cano: melhor inicio de ano da carreira e "boom" musical entre torcedores do Vasco

Argentino igualou começo da temporada passada e já virou "febre" entre os torcedores cruzmaltinos

O saiu da quarentena da mesma forma que entrou: com Germán Cano ganhando o coração dos torcedores. Autor de três gols na vitória por 3 a 1 sobre o Macaé, no domingo, o argentino igualou o seu melhor início de temporada na carreira e se confirmou como "febre" entre os vascaínos.

Com os tentos anotados, Cano agora soma oito gols em 12 jogos com a camisa vascaína, a mesma média observada na temporada passada. Com a camisa do , ele teve um ano mágico e terminou com 41 gols marcados em 47 disputadas.

Vislumbrando esse futuro para a equipe, a torcida vascaína não se conteve nas redes sociais. Já à noite, no tradicional quadro de gols da rodada do Fantástico, da Rede Globo, Cano teve o direito a pedir uma música pela trinca anotada.

A escolha foi por Tusa, um reggaeton romântico da cantora colombiana Karol G, em parceria com a americana Nicky Minaj. Foi a senha para que o videoclipe na música, que já contava com 900 milhões de visualizações, fosse invadido pelos torcedores.

"Vim aqui por causa da indicação do Cano, matador do Vascão", escreveu um usuário, motivando várias respostas de "Vasco" na sequência do seu comentário. "Cadê os brasileiros dominando?", disse outro.

Explicada pelo bom desempenho de Cano e pela vontade dos vascaínos em bater de frente com o , a "Canomania" deve ter mais um capítulo nesta quinta-feira, quando os cruz-maltinos tentam uma vaga na próxima fase da Taça Rio.

A equipe recebe o , a partir das 20h (de Brasília), e precisa derrotar o adversário para seguir com chances. Além disso, terá de torcer para que o Resende arranque ao menos um empate do Volta Redonda, fora de casa.

Caso isso aconteça, os Vasco e Voltaço se igualariam nos pontos conquistados (oito) e teriam de decidir a classificação no saldo de gols. Atualmente, o time do Vale do Aço tem 3 de saldo, enquanto os vascaínos estão zerados.