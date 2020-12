Candidato no Barcelona esfria assunto Neymar: contratação "só quando seu contrato acabar"

Emili Rousaud está convencido de que, se o jogador quiser retornar o Camp Nou, o clube catalão não terá condições financeiras de contratá-lo

O terá que esperar até o final do contrato de Neymar no para poder repatriar o brasileiro, devido à sua condição financeira. Quem diz isso é o candidato a presidência do clube catalão, Emili Rousaud.

Não é de hoje que o retorno do craque à Catalunha vem sendo especulado. Agora, com o sucesso dos parisienses nos últimos meses o barulho diminuiu um pouco, mas não é segredo para ninguém que o astro já esteve próximo de retornar aos blaugranas.

O problema para o Barcelona, pelo menos por enquanto, é que o motivo dessa reunião seria Lionel Messi. O sonho de Neymar seria novamente jogar junto de seu amigo novamente e reeditar a parceria que rendeu tantos títulos aos culés.

Como Messi ainda não está garantido no Barça para 2021 - e dizem que o atleta estaria negociando justamente com o PSG, para reeditar a parceria com o brasileiro em outra frente... - de momento, parece improvável que o craque retorne ao Barcelona, algo que parecia até óbvio em outros períodos.

Rousaud até acredita que Neymar deseja voltar ao clube e à , mas não acredita que ele conseguirá cumprir essa vontade em um futuro próximo.

"Nós estamos em contacto com o estafe de Neymar e ele fez comentários que podem ser interpretados com o sentido de que ele espera jogar junto com Messi no PSG." contou ao AS. "O que Neymar estava falando é que ele gostaria de voltar ao Barcelona - como ele disse no verão de 2019. Agora, nós não temos condição de pagar sua multa rescisória, então teremos que esperar pelo final do contrato.

Messi e Neymar se encontrando em Barcelona x PSG: pic.twitter.com/HcoYIVVKc4 — Sala12 (@OficialSala12) December 14, 2020

E o candidato também acredita que o clube pode manter Messi para as próximas temporadas, mesmo com o argentino admitindo que gostaria de ter deixado o Barcelona e só não o fez pelo fato do clube e da La Liga terem o ameaçado na justiça. Mesmo assim, pede calma e uma redução no salário do craque.

"O que importa aqui é o projeto esportivo. Messi não sairia pelo dinheiro, não é por isso que ele está insatisfeito," comentou. "Ele é o jogador mais bem pago do mundo, ninguém ganha mais do que ele. Ele quer ser pago em títulos. Ele falou na época: 'nós não vamos ganhar nada'. É claro, teremos que reduzir o salário de Messi. Mas isso não será determinante para ele ficar ou sair. Basta que nós apresentemos um projeto atrativo e ele pode ficar."