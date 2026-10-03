Como escreve o Ruhr Nachrichten, o zagueiro é atualmente o "candidato de saída mais quente" no líder da Bundesliga.

Nos últimos meses, houve repetidos rumores de transferência envolvendo Reggiani. Na última janela, por exemplo, os dois pesos-pesados da Serie A, Inter de Milão e Milan, teriam tentado contratar o italiano de 18 anos. O Southampton, da Championship, também era considerado concretamente interessado. No entanto, Reggiani teria recusado uma oferta dos Saints no Deadline Day.

Diante de sua atual evolução esportiva, uma venda de Reggiani não seria surpreendente.

Na temporada passada, o adolescente ainda foi um dos grandes vencedores no BVB. Ele se beneficiou dos problemas com lesões e da saída relâmpago do jogador emprestado Aaron Anselmino e, assim, surpreendentemente fez seus primeiros nove jogos como profissional pelos aurinegros, nos quais inclusive marcou um gol.

Reggiani deixou uma impressão duradoura e positiva e foi recompensado com um contrato profissional. Em junho, ele inclusive estreou pela seleção principal da Itália. Depois, porém, sua carreira perdeu embalo, e Reggiani passou a ser considerado no BVB um dos derrotados da preparação de verão.

Em Joane Gadou, o Borussia contratou um novo concorrente de alto nível, a quem o futuro deve pertencer. Filippo Mane também ultrapassou Reggiani no ranking interno, além disso Nico Schlotterbeck, que nesse meio-tempo voltou a se lesionar (ruptura do ligamento colateral medial), retornou. Com Emre Can (ruptura do ligamento cruzado), outra opção para a zaga voltará a ficar disponível no decorrer da temporada.

Desde quando Luca Reggiani joga no BVB?

Nesta temporada, Reggiani soma apenas duas partidas no time profissional do Dortmund, com escassos 50 minutos em campo no total. No fim de agosto, dizia-se que Reggiani estava aberto a um retorno ao seu país natal. No início de 2024, ele havia se transferido para o BVB vindo das categorias de base do Sassuolo.

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No caso de uma venda, algo também poderia acontecer em possíveis contratações, seguem escrevendo o Ruhr Nachrichten. O polonês da seleção júnior Marcel Regula (19, Zaglebie Lubin) segue sendo considerado um forte candidato.

O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, disse recentemente: "Atualmente não estamos excessivamente bem servidos em termos de elenco, isso certamente é verdade." Por isso, em janeiro, "muita coisa é possível".