Candidato à presidência do Barcelona revela conversas com Jurgen Klopp

O atual técnico do Anfield foi escolhido para o cargo mais importante do Camp Nou, que acaba de ser assumido por Ronald Koeman

O precisa de um treinador como Jurgen Klopp, de acordo com o candidato presidencial do clube, Jordi Farre, que diz ter conversado com representantes do técnico do sobre a função.

Na opinião do candidato, o treinador alemão seria o homem ideal para ocupar a vaga após a demissão de Quique Setién. Ainda assim, reconhece qualidades de Koeman eleito por Josep Maria Bartomeu.

"É um momento excepcional e Koeman é uma boa solução, tendo em conta que é uma lenda do barcelonismo, uma referência. Pelo seu caráter, penso que era aquilo de que o clube precisava. Desejo-lhe o melhor, porque o desafio é grande", afirmou ao Diario Sport.

"Se Koeman funcionar e trabalhar bem, continuará, claro. Nós, obviamente, temos a nossa rota traçada e já tínhamos mantido várias conversas com Jurgen Klopp, porque parece que o Barcelona precisa de um treinador assim", completou.

Vale destacar que o Barcelona passa por uma grande reformulação e incertezas sobre o seu elenco após a goleada sofrida para o de Munique por 8 a 2, nas quartas de final da .