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Kozo Tashima prometeu cumprir apenas um mandato de quatro anos se derrotar Gianni Infantino na eleição presidencial da Fifa no ano que vem. O dirigente japonês quer reformular o processo de tomada de decisões da entidade e já conversou com o também candidato Philippe Diallo sobre uma possível aliança.

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Tashima promete mandato único como presidente da Fifa

Tashima anunciou na quarta-feira que cumprirá apenas um mandato se derrotar Infantino e assumir a presidência da Fifa. O presidente honorário da JFA afirmou que usaria esses quatro anos para reformular o processo de tomada de decisões da entidade que dirige o futebol mundial.

Tashima anunciou sua candidatura no início deste mês para enfrentar Infantino, criticado por uma tentativa frustrada de vender uma participação em grandes torneios , incluindo a Copa do Mundo. A eleição, marcada para março do ano que vem, será a primeira em que Infantino enfrentará um adversário desde que assumiu o cargo em 2016. Ele foi reeleito sem oposição em 2019 e 2023.

Reformas na gestão são prioridade de Tashima

Em entrevista coletiva em Tóquio, o dirigente de 69 anos admitiu que ainda está elaborando seu programa completo. No entanto, deixou claros o prazo e seus principais objetivos.

"Quanto à candidatura, porém, gostaria de deixar claro que pretendo, mesmo se vencer, ocupar a presidência por apenas um mandato de quatro anos", disse Tashima, segundo a Reuters.

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Ele acrescentou que sua gestão se concentraria em "fazer as mudanças necessárias na governança da Fifa", especialmente no processo de tomada de decisões, para tornar a entidade mais transparente.

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Proposta contrasta com histórico de mandatos longos na Fifa

O compromisso de Tashima de ficar apenas quatro anos no cargo contrasta fortemente com a tradição da Fifa. Desde sua fundação, em 1904, a entidade teve apenas nove presidentes, seis dos quais permaneceram no cargo por mais de uma década.

O francês Jules Rimet segue como o presidente que mais tempo comandou a entidade, com 33 anos no cargo, entre 1921 e 1954. Em 2015, o comitê executivo da Fifa aprovou um programa de reformas após um escândalo de corrupção envolvendo vários dirigentes de alto escalão, limitando os mandatos presidenciais a um máximo de 12 anos.

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Possível aliança com Diallo antes da votação de março

Tashima e Infantino têm um terceiro concorrente na disputa: o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, que entrou na corrida com o apoio da Uefa. Diallo afirmou no início deste mês que procuraria Tashima para "unir forças" e evitar a divisão dos votos contrários a Infantino. Tashima confirmou que já conversou com Diallo por telefone e espera encontrá-lo pessoalmente na Europa em breve. Ele observou que ambos seguem na mesma direção e poderiam colaborar se suas estratégias estiverem alinhadas, embora novas conversas também possam revelar divergências.