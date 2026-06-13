Cancelo revela o momento doloroso: “Lembro-me do último grito da minha mãe debaixo do carro!”

Em confissões dolorosas e raras, o português João Cancelo, jogador do Barcelona de 32 anos, revelou detalhes chocantes sobre os piores momentos de sua vida, contando como viveu a tragédia da morte de sua mãe em um terrível acidente de carro e como tentou, desesperadamente, levantar o veículo para salvá-la, sem sucesso, além de detalhes do violento assalto que sofreu em 2021 em Manchester, que deixou uma cicatriz permanente em sua cabeça.

Em uma longa entrevista ao programa “Alta Defesa”, da rádio portuguesa “SIC”, Cancelo abriu seu coração pela primeira vez diante do público, confessando com a voz embargada pela emoção: “Foi um momento que mudou minha vida para sempre. Lembro-me de algumas coisas. Lembro-me do último grito da minha mãe. Lembro-me do meu irmão chorando, ele ainda era uma criança pequena, com oito anos de idade.”

Detalhes do acidente

O jogador português acrescentou em seu relato comovente: “Tentei levantar o carro para tirar minha mãe de debaixo dele, mas não consegui, simplesmente não consegui. Estava escuro como breu, e estávamos entre os arbustos, na rodovia, à beira do precipício. Tentei levantá-lo com todas as minhas forças, mas não consegui; levantar um carro é algo totalmente impossível.”

O assalto

Entre outros acontecimentos sombrios de sua vida, Cancelo contou detalhes do violento assalto que sofreu em 2021 em Manchester, enquanto jogava pelo City, dizendo: “Um dos assaltantes virou as costas para mim, e vi uma oportunidade de agir. Hoje me arrependo, mas consegui dar um soco na nuca dele. Ele caiu no chão e a faca caiu no chão. Chutei a faca para longe e, de repente, levei uma pancada na cabeça com uma barra de ferro”.

Cancelo acrescentou: “Essa cicatriz que ainda tenho na cabeça até hoje é dessa ocasião; precisei levar oito pontos. Perdi a consciência. Depois acordei e vi uma faca apontada para o meu pescoço”.