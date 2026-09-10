O português João Cancelo, lateral do Barcelona, revelou os bastidores de sua rebeldia contra seu antigo clube, o Al-Hilal, para se transferir ao clube catalão durante a última janela de transferências de verão.

O Barcelona havia conseguido contratar Cancelo durante a última janela de transferências de verão, com um contrato que se estende pelos próximos 3 anos, após encerrar sua relação com o Al-Hilal, pelo qual jogou desde o verão de 2024.

Cancelo afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal catalão "Sport": "Estou no clube pelo qual sempre quis jogar (Barcelona)".

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E explicou: "Faltava-me um ano no meu contrato com o Al-Hilal, e disse a eles ou eu fico e recebo meu salário integral, ou não vou para nenhum outro lugar, Barcelona ou nenhum outro clube".

Por outro lado, o lateral português indicou seu companheiro espanhol no Barcelona, Lamine Yamal, como favorito para vencer o prêmio da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo de 2026, afirmando que não há outro jogador que a mereça além dele.

E esclareceu: "O único jogador que merece vencer a Bola de Ouro é Lamine Yamal, ele conquistou muitos títulos com apenas dezenove anos de idade: a Copa do Mundo, a Eurocopa e todos os títulos com o Barcelona".

E concluiu: "Foi uma temporada incrível a dele, e ele é, com larga vantagem, o melhor talento e o melhor jogador do mundo. Para mim, não há outro jogador que possa vencer a Bola de Ouro, ela tem que ser de Lamine".