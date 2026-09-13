Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Cancelo no banco: Flick anuncia a escalação do Barcelona para o jogo contra o Levante

H. Flick
J. Cancelo
Barcelona
Levante
H. Abdelkarim
La Liga
Alemanha
Portugal
Espanha
Egito

Qual é a situação de Hamza Abdul Karim?

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Levante, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Flick escalou um trio ofensivo, formado por: Lamine Yamal - Raphinha - Anthony Gordon, enquanto o atacante egípcio Hamza Abdelkarim e seu companheiro brasileiro Gabriel Jesus ficam no banco de reservas.

Você pode discutir os temas e as notícias mais a fundo nos fóruns da "Kooora"

A escalação completa do Barcelona ficou assim:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Xavi Espart - Pau Cubarsí - Gerard Martín - Eric García

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
La Liga
Levante crest
Levante
LEV
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH

Meio-campo: Pedri - Fermín López - Rodri.

Ataque: Lamine Yamal - Raphinha - Gordon

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google