Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Levante, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.
Flick escalou um trio ofensivo, formado por: Lamine Yamal - Raphinha - Anthony Gordon, enquanto o atacante egípcio Hamza Abdelkarim e seu companheiro brasileiro Gabriel Jesus ficam no banco de reservas.
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A escalação completa do Barcelona ficou assim:
Goleiro: Joan García.
Defesa: Xavi Espart - Pau Cubarsí - Gerard Martín - Eric García
Meio-campo: Pedri - Fermín López - Rodri.
Ataque: Lamine Yamal - Raphinha - Gordon