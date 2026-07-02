Cancelo levanta a bandeira da rebelião... Os bastidores da conspiração do Barcelona contra o Al-Hilal

O português João Cancelo está prestes a entrar em confronto direto com a diretoria do Al-Hilal, após ter manifestado sua determinação em deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão, diante de seu claro desejo de retornar ao Barcelona e não continuar no time saudita na próxima temporada.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, Cancelo comunicou à diretoria do Al-Hilal, por meio de seu agente, que não deseja cumprir o último ano de seu contrato, exigindo que o clube inicie negociações com o Barcelona para concretizar sua transferência após o término de sua participação na Copa do Mundo de 2026.

O jornal esclareceu que o Barcelona não está preocupado com a negociação, já que espera que Cancelo seja a primeira opção para reforçar a lateral-direita; além disso, as duas partes já chegaram a um acordo preliminar que prevê a assinatura de um contrato de duas temporadas, aguardando-se um acordo com o Al-Hilal.

A reportagem confirmou que Cancelo está disposto a intensificar sua postura caso as negociações não avancem após a Copa do Mundo, já que ele pensa em intervir pessoalmente para pressionar a diretoria do Al-Hilal, a fim de facilitar sua transferência para o clube catalão, depois de se convencer de que seu futuro estará no “Camp Nou”.

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A reportagem indicou que o jogador já fez concessões financeiras para vestir a camisa do Barcelona, tendo recusado anteriormente uma oferta melhor do Inter de Milão e concordado em reduzir seu salário para facilitar sua contratação, o que reforçou o desejo dos dirigentes do Barcelona de contratá-lo definitivamente.

Por outro lado, o Al-Hilal não pretende abrir mão dos serviços do jogador sem uma contrapartida adequada, exigindo mais de 10 milhões de euros para concordar com a venda, especialmente porque gastou mais de 20 milhões para contratá-lo há dois anos e o incluiu na lista do time que participará da pré-temporada.

Espera-se que a rodada decisiva das negociações comece assim que a participação de Cancelo na Copa do Mundo chegar ao fim, em meio à determinação do Barcelona em fechar o negócio e à insistência do jogador em retornar à La Liga, enquanto o Al-Hilal busca obter o maior benefício financeiro possível antes de tomar sua decisão final.