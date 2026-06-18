Cancelo, após a derrota para a Portugal: “Jogamos apenas 15 minutos”

João Cancelo está passando por semanas decisivas com a seleção portuguesa e seu clube, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em meio à incerteza sobre seu futuro na próxima temporada.

Enquanto o Barcelona busca contratar Cancelo neste verão, após sua chegada por empréstimo do Al-Hilal na última janela de transferências de inverno, o lateral foi titular ontem, quarta-feira, na decepcionante estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026, que terminou empatada contra a República Democrática do Congo (1 a 1).

O zagueiro português começou a partida na lateral direita, mas acabou atuando na lateral esquerda — sua posição habitual sob o comando de Hans Flick, técnico do Barcelona —, em uma atuação medíocre da equipe do técnico Roberto Martínez.

Cancelo foi um dos jogadores mais ativos da seleção portuguesa, chegando até a marcar um gol espetacular com uma bicicleta no segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Após a partida, o jogador português não escondeu sua decepção e fez críticas contundentes a si mesmo, afirmando em declarações divulgadas pelo jornal português “A Bola”: “O empate nos faz sentir como se tivéssemos perdido. Ambos aspirávamos à vitória, não apenas por nós mesmos, mas por cada membro desta equipe. Não conseguimos isso, cometemos erros e precisamos permanecer humildes e corrigi-los”.

Ele acrescentou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”: “Dominamos a partida em termos de posse de bola, mas não tivemos muitas chances de marcar. Precisamos criar mais oportunidades. Houve momentos em que nos apressamos, o que levou a contra-ataques do adversário”.

E continuou, com pesar: “Marcamos um gol e jogamos bem por cerca de 15 minutos, mas não criamos nenhuma chance. Apressamos o jogo no último terço do campo”.

Ele também pediu uma melhora imediata antes do próximo jogo na Copa do Mundo contra o Uzbequistão e acrescentou: “A vitória é a única solução para a próxima partida. Todos os jogadores, sejam titulares ou reservas, precisam estar unidos. É nos momentos difíceis que as grandes equipes se destacam”.







