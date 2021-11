Canarinho ou Onça-Pintada? Vaza suposta camisa reserva do Brasil para Copa de 2022

A seleção brasileira pode ter uma camisa "diferente" na Copa do Mundo de 2022. O site Footy Headlines, especializado em uniformes de clubes e seleções, publicou um desenho da possível camisa reserva do Brasil que será utilizada no Mundial do Qatar e um detalhe nada discreto chama a atenção.

Seguindo o padrão costumeiro, o segundo uniforme da seleção brasileira em 2022 será predominantemente azul. No entanto, as mangas podem ter uma estampa jamais vista antes nas camisas da CBF: manchas de onça-pintada nas cores verde e amarela. Não há confirmação ou imagem oficial da Nike, fornecedora da seleção.

Atualmente, a camisa dois utilizada pela seleção brasileira tem um design degradê entre tons de azul. Vale destacar que desde a Copa de 2010, na África do Sul, a seleção brasileira tem uniformes reservas pouco tradicionais. Naquele mundial, por exemplo, a camisa azul tinha diversas bolinhas brancas. Já em 2014, o design remetia as ondas do litoral brasileiro. Em 2018, formas geométricas foram usadas no desenho da camisa.

Robinho utilizando a camisa reserva do Brasil em 2010. Foto: ProShots

Como a Copa de 2022 acontece apenas no fim do ano, o lançamento dos novos uniformes da seleção brasileira deve acontecer apenas no próximo mês de setembro.

Não há informações sobre a nova camisa titular do Brasil. O que se sabe é que o modelo será amarelo, o que não é novidade para ninguém.

Buscando confirmar a vaga para o Qatar e sem uniforme com estampa de onça-pintada, o Brasil entrará em campo contra a Colômbia nesta quinta-feira, 11 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo.