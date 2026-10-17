O canal de televisão do Real Madrid se transformou, nos últimos tempos, na principal plataforma de comunicação do clube com seus torcedores ao redor do mundo, ao lado dos comunicados oficiais publicados em seu site.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", os diferentes programas do canal abordaram com entusiasmo as polêmicas nas quais o Real Madrid se vê envolvido, com destaque para o conflito com Javier Tebas, presidente de LaLiga, que na última sexta-feira comparou a atuação do canal merengue à propaganda nazista.

Antes do duelo com o Sevilla, um dos programas de debate curtos exibidos antes de o treinador ir à coletiva de imprensa falar com a imprensa voltou a discutir o tema, afirmando que a situação passou da linha vermelha.

Um dos participantes do programa disse, no canal do Real Madrid: "Depois da comparação com o jornal Gara, chegou agora a vez do regime nazista, e acredito que já passamos dos limites há algum tempo. É uma questão pessoal do senhor Javier Tebas em relação ao presidente do Real Madrid, o que é preocupante, considerando que ele é o presidente de LaLiga e vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol. Isso significa que ele tem grande influência, e talvez sua influência dentro da Federação seja maior do que a do senhor Louzán".

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 SEV Assistir

Com isso, o conflito entre o Real Madrid e LaLiga se intensifica com um novo capítulo de embates entre as duas partes, em um desdobramento que, aparentemente, não será o último.



