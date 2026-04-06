Canal do Real Madrid: Há uma mão por trás das câmeras manipulando a La Liga para favorecer o Barcelona

O canal do Real Madrid entrou na polêmica sobre a arbitragem em torno da revogação da expulsão de Gerard Martín, jogador do Barcelona, durante o confronto entre o Barça e o Atlético de Madrid na La Liga.
De acordo com o jornal espanhol AS, o canal do Real Madrid adota uma postura crítica em relação à arbitragem espanhola, considerando o ocorrido um exemplo claro de duplo padrão.
O canal do Real Madrid relacionou esse caso com a expulsão de Federico Valverde contra o Atlético de Madrid, cartão que não foi anulado e impediu o jogador de atuar contra o Maiorca, partida em que o Real Madrid perdeu grande parte de suas chances na disputa pelo título da La Liga.
O programa “Real Madrid Conecta”, dedicado à análise dos acontecimentos atuais, destacou a contradição nas decisões arbitrais, questionando: “A decisão de expulsar Valverde não foi corrigida pelo VAR, enquanto houve intervenção no caso de Gerard Martín? A expulsão de Valverde privou o Real Madrid de seus serviços na partida contra o Maiorca”.
O programa dirigiu críticas severas aos critérios da Comissão Técnica de Árbitros, apontando que a falta de Valentín Gómez na 25ª rodada não foi punida com cartão vermelho e, embora a comissão tenha posteriormente reconhecido o erro, esse reconhecimento não foi levado em consideração na avaliação da jogada de Gerard Martín.
O canal do Real Madrid enfatizou a existência de uma mão oculta por trás dessa disparidade nos critérios, baseando-se em estatísticas de intervenções do VAR que revelaram que o Barcelona se beneficiou de 13 decisões alteradas a seu favor contra 7 contra, enquanto o Real Madrid obteve 3 decisões a seu favor contra 11 contra.
O jornalista Miguel Ángel Muñoz declarou no canal do Real Madrid que, ao relacionar essas estatísticas com o número de cartões vermelhos e o caso Negreira, fica a impressão de que realmente existe uma mão por trás disso.
Munuiz continuou seu discurso enfatizando que não consegue acreditar nos árbitros devido a esse duplo padrão que sempre muda a favor do Barcelona, questionando o papel de Milero López na sala de vídeo.
Ele acrescentou que o canal do Real Madrid é o único meio que comprova que o que está acontecendo carece de seriedade e legalidade, o que o leva a não confiar no sistema de arbitragem.
Por sua vez, o jornalista Paul Tenorio disse que prefere que um árbitro espanhol não apite a partida do Real Madrid contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.
