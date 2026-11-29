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O canal do Real Madrid fez duras críticas à arbitragem após a derrota do time para o Deportivo Alavés, neste sábado, pela 14ª rodada de La Liga.

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O canal destacou dois lances polêmicos envolvendo o inglês Jude Bellingham. O primeiro foi um lance de pênalti decidido contra ele, que terminou com sua expulsão. No segundo, ele foi claramente puxado dentro da área aos 15 minutos, após a cobrança de um escanteio, sem que o árbitro interviesse.

O canal do clube merengue reconheceu o bom trabalho defensivo do adversário, que também aproveitou as duas únicas finalizações que acertou no gol: “O Alavés fez uma partida perfeita dentro de seu estilo de jogo”.

Ainda assim, o canal afirmou que os dois lances mereciam a marcação de pênalti e encerrou sua análise com uma referência ao caso Negreira: “Hoje, os porta-vozes deles vão dizer que o VAR agiu bem ao corrigir a decisão e que não houve nenhum contato. São as regras mutáveis da Liga Negreira”.

E acrescentou: “Isso não tem nada a ver com o Real Madrid ter perdido por causa do árbitro, mas também faz parte da análise desta partida”.

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O árbitro Soto Grado havia marcado pênalti a favor do Real Madrid, apesar de Bellingham já ter recebido um cartão amarelo, mas Figueroa Vázquez o chamou pelo VAR para revisar o lance.

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Depois de rever a jogada no monitor, o árbitro decidiu anular o pênalti e mostrar o segundo cartão amarelo ao jogador inglês, por simulação para cavar um pênalti.

Em sua análise após a partida, o canal do Real Madrid disse: “Houve um contato mínimo. Figueroa Vázquez, que já expulsou Mourinho, chamou o árbitro rapidamente e mudou a decisão. Mostraram a ele apenas um ângulo de câmera”.

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O canal considerou que o lance era mais pênalti do que o marcado a favor de Lamine Yamal contra o Levante, e completou: “O vento sopra a favor do Barcelona”.

Getty Images

Um aspecto central do protesto do canal foi o tipo de imagem que o VAR mostrou ao árbitro: “Soto Grado havia tomado a decisão de marcar pênalti. Quanto mais imagens o VAR mostrasse a ele, mais isso o ajudaria a tomar a decisão final. Quanto mais ferramentas você dá a ele, melhor, mas isso não aconteceu”.

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O canal também criticou a transmissão da partida: “É estranho que não tenham mostrado a ele a imagem frontal, em que o lance aparece com mais clareza, e tenham se limitado ao ângulo menos claro, o lateral, que além disso era distante”.

E prosseguiu: “Não estou dizendo que é um pênalti totalmente claro, mas o árbitro precisa ver vários replays do lance”.

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O lance fez o Real Madrid perder Bellingham, suspenso, para a próxima partida, contra a Real Sociedad, o que levou o canal a afirmar: “É preciso tomar medidas”.

Sobre o segundo lance, a Real Madrid TV destacou o puxão sofrido por Bellingham dentro da área aos 15 minutos, que passou despercebido pelo árbitro e pela cabine do VAR.

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“Às vezes marcam pênaltis quando um jogador tropeça no gramado, mas o puxão é claro. É pênalti”, disse o canal.

Em outra crítica à transmissão e à LaLiga, acrescentou: “Este é um replay que não vamos ver em nenhum outro lugar”.

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O canal também relembrou o primeiro cartão amarelo recebido por Bellingham, por reclamar da cera do goleiro Sivera.

“Há regras sobre a perda de tempo e, mesmo assim, nenhuma punição foi aplicada. Há coisas que não mudam e nunca vão mudar”, afirmou.

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As críticas do canal não pararam por aí. Ele acusou Soto Grado de tratar Kylian Mbappé de maneira “humilhante e autoritária”, além de usar, de modo geral, um tom marcado pela “arrogância e prepotência”.

Também criticou o árbitro por atravessar meio campo para mostrar o cartão amarelo a José Mourinho: “Já vimos verdadeiros shows de alguns treinadores, que ficam falando no ouvido do árbitro, e todos nós os conhecemos, mas não vejo os árbitros atravessando meio campo para mostrar cartões a eles”.

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Segundo o canal, o árbitro usou um “tom de ameaça” no episódio envolvendo o turco Arda Güler, lance que irritou o treinador português.