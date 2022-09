Canadá x Uruguai: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), em preparação para a Copa do Mundo; veja como acompanhar na TV e na internet

Canadá e Uruguai se enfrentam a na tarde desta terça-feira (27), em Bratislava, às 13h (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV, na TV fechada.

O duelo marca o encontro de duas equipes que se preparam para a Copa. O Canadá vem de vitória por 2 a 0 sobre o Qatar em amistoso. Tajon Buchanan segue se recuperando de lesão no quadríceps e desfalca os canadenses.

Do outro lado, o Uruguai vem de derrota para o Irã e sabe que não tem muito mais tempo para fazer ajustes restando pouco menos de dois meses para a estreia no Mundial. A Celeste não possui desfalques, mas vale lembrar a ausência de Cavani, que não foi convocado.

O Canadá está no grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Croácia e Marrocos. Já o Uruguai está no grupo H, ao lado de Portugal, Coreia do Sul e Gana.

Escalações:

Escalação do provável CANADÁ: Crepeau; Adekugbe, Kennedy, Vitoria, Johnston; Eustaquio, Kaye; Millar, Hoilett, Corbeanu; Larin.

Escalação do provável URUGUAI: Rochet; Cabrera, Caceres, Araujo, D. Suarez; Bentancur, De Arrascaeta, Valverde; Nunez, L. Suarez, Pellistri.

Desfalques

Canadá

Sem desfalques confirmados.

Uruguai

Sem desfalques.

Quando é?

• Data: terça-feira, 27 de setembro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Tehelné Pole, Bratislava - SK