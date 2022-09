Canadá x Qatar: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

De olho na Copa do Mundo, equipes entram em campo nesta sexta-feira (23); veja como acompanhar na internet

Canadá e Qatar entram em campo nesta sexta-feira (23), às 14h (de Brasília), em Viena, válido pelo penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo - faltam apenas dois meses para o início do torneio, que será sediado justamente no Qatar. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de surpreender a todos ao terminar em primeiro lugar na rodada final das eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo, o Canadá terá pela frente Bélgica, Croácia e Marrocos no Grupo F do Mundial, enquanto os anfitriões, no Grupo A, terá Senegal, Equador e Holanda como adversários.

Escalações:

Escalação do provável CANADÁ: Borjan; Laryea, Vitória, Johnston; Eustáquio; Piette, Hoilett, Buchanan; Davis; Larin, David.

Escalação do provável QATAR: Al Sheeb; Ahmed, Kheder, Hassan, Khoukhi, Ro-Ro; Hatem, Boudiaf, Assadalla; Ali, Aff.

Desfalques

Canadá

Sem desfalques confirmados.

Qatar

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 22 de setembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: Generali Arena – Viena, AUS