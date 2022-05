Campinense x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Jogo acontece neste sábado (28), pela oitava rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Campinense e Vitória se enfrentam neste sábado (28), no Amigão, a partir das 17h (de Brasília), pela oitava rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do DAZN, no streaming, e da rede social TikTok, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Campinense x Vitória DATA Sábado, 28 de maio de 2022 LOCAL Amigão - Campina Grande, PB HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Fernando Freitas - PA

Assistentes: Marcio Gleidson Correia e Helcio Araujo (PA)

Quarto árbitro: José Ferreira de Sousa - PB

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, o DAZN, no streaming e o TikTok, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (28), no Amigão.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de dois empates e duas vitórias na Série B, o Campinense soma nove pontos na Série C, enquanto o Vitória, com sete, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 1975. Na ocasião o time baiano venceu por 3 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CAMPINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Caminense 1 x 0 Botafogo-PB Série C 21 de maio de 2022 Botafogo-PB 1 x 1 Campinense Série C 25 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Campinense Série C 6 de junho de 2022 20h (de Brasília) Campinense x Manaus Série C 11 de junho de 2022 17h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 Botafogo-PB Série C 19 de maio de 2022 Vitória 3 x 0 Confiança Série C 22 de maio de 2022

Próximas partidas