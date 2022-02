Campinense x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

A bola já está rolando para a Copa do Brasil e, nesta quinta-feira (24), é a vez de Campinense e São Paulo se enfrentarem no estádio Amigao, às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da competição nacional. O confronto será transmitido pelo Sportv e pelo Premiere, canal da TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Campinense x São Paulo DATA Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Amigão, Campina Grande - PB HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, vão transmitir o jogo desta quinta, no estádio Amigão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Campinense chega para o duelo desta quinta-feira querendo surpreender o forte rival.

Na atual temporada, o time soma três vitórias, dois empates e três derrotas, sendo o líder de seu grupo no Paraibano, mas ficando fora, no momento, da zona de classificação na Copa do Nordeste.

Do outro lado, o São Paulo vem empolgado após vencer clássico contra o Santos.

O Tricolor acumula três vitórias, dois empates e duas derrota em 2022.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CAMPINENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 2 x 1 Sousa Paraibano 19 de fevereiro de 2022 Altos 1 x 0 Campinense Paraibano 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Campinense Copa do Nordeste 5 de março de 2022 16h (de Brasília) Campinense x Ceará Copa do Nordeste 12 de março de 2022 A confirmar

SÃO PAULO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 3 São Paulo Paulista 20 de fevereiro de 2022 São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira Paulista 17 de fevereiro de 2022

Próximas partidas