Campinense x Paysandu: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (30), pela 17ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Campinense e Paysandu se enfrentam neste sábado (30), no Amigão, a partir das 19h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Buscando reduzir a diferença para o líder Mirassol, o Paysandu, que soma 27 pontos, não vence há duas rodadas (derrota para o Vitória por 1 a 0 e empate com o Figueirense por 1 a 1).

Para o confronto, o técnico Márcio Fernandes terá os retornos de Patrick Brey e João Vieira, que cumpriram suspensão no último jogo.

Do outro lado, o Campinense, na zona de rebaixamento, com 15 pontos, vem de derrota para o Altos por 1 a 0.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Figueira soma oito vitórias, contra cinco do Paysandu, além de quatro empates. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Campinense: Mauro Iguatu; Mascena (Oliveira), Bremer, Mateus Santana e Felipe Ramon; Lucas Alisson, Pedro Chinês (Pulga) e Jeferson Lima; Willian Anicete (Carlos Maia), Dione e Emerson.

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Genílson, Bruno Leonardo, Patrick Brey; João Vieira, José Aldo e Serginho; Marlon, Robinho e Dalberto.

Desfalques da partida

Campinense:

Juninho: lesionado

Paysandu:

Ricardinho e Bileu: lesionados

Quando é?

JOGO Campinense x Paysandu DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Amigão - Campina Grande, PB HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Rodrigo Rocha (RR)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thomé e Marcio Duarte dos Santos (RR)

Quarto árbitro: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB)

Últimos resultados e próximos jogos

Campinense

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 2 x 0 Ferroviário Série C 16 de julho de 2022 Altos 1 x 0 Campinense Série C 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Floresta x Campinense Série C 7 de agosto 2022 15h (de Brasília) Campinense x Volta Redonda Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Paysandu Série C 17 de julho de 2022 Paysandu 1 x 1 Figueirense Série C 25 de julho de 2022

Próximas partidas