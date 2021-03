Campinense x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo será nesta terça-feira (9), pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vai começar a Copa do Brasil 2021! Nesta terça-feira (9), Campinense e Bahia se enfrentam em Campina Grande, a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da competição nacional. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Campinense x Bahia DATA Terça-feira, 09 de março de 2021 LOCAL Estádio Amigão, Campina Grande - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Diego Roberto Souza de Melo (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor estreia fora de casa na Copa do Brasil / Foto: Felipe Oliveira/Bahia

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Aqui na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Águia Negra, único representante do Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil, quer surpreender o rival e precisa vencer para avançar à próxima fase da competição.

O Bahia agora vira as suas atenções à Copa do Brasil e, por isso, deve manter seu time principal a campo nesta terça-feira. Para o duelo, a equipe conta com os reforços de Gilberto e Pablo.

Provável escalação do Campinense: A confirmar.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Nino Paraíba Lucas Fonseca, Juninho, Matheus bahia, Patrick, Ramon, Daniel, Rodriguinho, Gilberto e Rossi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CAMPINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 5 x 0 Potiguar Amistoso 16 de fevereiro de 2021 Campinense 0 x 0 América-RN Série D 27 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo Crystal x Campinense Campeonato Paraibano 17 de março de 2021 A confirmar Campinense x Nacional (PB) Campeonato Paraibano 31 de março de 2021 A confirmar

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Conquista 0 x 0 Bahia Campeonato Baiano 7 de março de 2021 Bahia 1 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 6 de março de 2021

Próximas partidas