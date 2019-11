Campeonato Paulista Sub-20: quando é, onde assistir e tudo sobre a final

Decisão está marcada para o próximo sábado (16), às 10h (de Brasília); partida será transmitida com exclusividade no DAZN

No próximo sábado (16), os torcedores poderão acompanhar todos os detalhes da grande final do Sub-20, com o DAZN transmitindo ao vivo e com exculsividade.

Quer assistir à final da Libertadores feminina com exclusividade? Experimente o DAZN por um mês grátis!

No momento, o Red Bull, que eliminou o no fim de semana, aguarda o vencedor entre e para conhecer o seu adversário na decisão.

FIIIIIIIIIIIIM DE JOGO!



Com gols de Wagner e Chrigor, Sub-20 empata em 2x2 com o Ituano e se classifica para a final do Campeonato Paulista! — Red Bull (@RedBullFutebol) 9 de novembro de 2019

Confira todos os detalhes da final do Campeonato Paulista Sub-20!

QUANDO É A FINAL?

O título do Campeonato Paulista Sub-20 será disputado no próximo sábado (16), às 10h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR À FINAL DA LIBERTADORES

A grande finalíssima será transmitida com exclusividade pelo DAZN!

SEMIFINAL 1: RED BULL BRASIL 4 x 2 ITUANO

Realizando um grande campeonato, o Red Bull ainda eliminou o , Ferroviária e no mata-mata, além de aplicar uma goleada histórica na primeira. Venceu o por 10 a 1 e 9 a 0.