Campeonato Paulista sub-20 2021: equipes, formato, datas e mais do Estadual da base

A disputa do Paulistão para jogadores de até 20 anos começa em agosto; veja tudo sobre a competição

O Campeonato Paulista sub-20 está de volta para mais uma edição. Um dos principais estaduais das categorias de base do país volta a ativa em agosto com alguns dos que vão ser os grandes nomes do futuro do nosso futebol.

Ao todo, 54 times de todo o estado, com jogadores de até 20 anos, vão disputar a competição e o título. Mas, para chegar à grande final, cada time terá que enfrentar duas fases de grupos e mais os mata-matas.

A Goal te conta tudo o que você precisa saber sobre o Paulistão sub-20 2021, veja:

Quando começa e quando termina o Campeonato Paulista sub-20 2021?

A disputa da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20 começa nesta quarta-feira, 4 de agosto, com o primeiro jogo da primeira rodada. Se tudo seguir conforme a programação da Federação Paulista de Futebol, a FPF, esta primeira fase deve acabar em 7 de outubro, uma semana antes da previsão de início da segunda fase, que deve começar no dia 14 do mesmo mês.

Depois, no dia 25 de novembro deve se iniciar o mata-mata e, conforme a programação, os jogos da grande final devem acontecer em 19 e 22 de dezembro.

Como funciona o Campeonato Paulista sub-20 2021?

A disputa do Campeonato Paulista sub-20 é dividida em duas fases de grupos e, depois, as fases de mata-mata, sempre com dois jogos contra cada adversário.

Para a disputa da primeira fase, os 54 times participantes são divididos em nove grupos de seis cada. Neste primeiro momento, as equipes vão se enfrentar em turno e returno dentro de suas próprias chaves, em busca da classificação. Encerradas estas disputas, os três primeiros times de cada grupo e os cinco melhores quartos colocados se classificam para a próxima fase, quando serão novamente divididos em grupos.

Nesta segunda fase, o esquema de disputa é o mesmo, com jogos de turno e returno entre os quatro integrantes de cada um dos oito grupos, mas apenas os dois melhores de cada chave se classificam.

Depois disso, começam as disputas de mata-mata, a partir das oitavas de final, sempre decididos em jogos de ida e volta. Neste esquema, o caminho vai se afunilando até que apenas dois times estejam vivos para a disputa da final.

Qauis são os grupos do Campeonato Paulista sub-20 2021?

Grupo 1:

América

Monte Azul

Fernandópolis

Mirassol

Olímpia

Tanabi

Grupo 2:

Assisense

Penapolense

Taquaritinga

XV de Jaú

Marília

VOCEM

Grupo 3:

Inter de Limeira

Velo Clube

XV de Piracicaba

Ferroviária

Grêmio São Carlense

Independente

Grupo 4:

Ponte Preta

Amparo

Brasilis

Jaguariúna

Rio Branco

Itapirense

Grupo 5:

Capivariano

Desportivo Brasil

Guarani

Ituano

São Bernardo

Atibaia

Grupo 6:

Portuguesa

Juventus

Ibrachina

Nacional

Red Bull Bragantino

Corinthians

Grupo 7:

São Bento

Grêmio Osasco

Audax

Oeste

São Paulo

SC Brasil

Grupo 8:

AA Flamengo

Taubaté

ECUS

São José

Palmeiras

União Mogi

Grupo 9:

Portuguesa Santista

São Caetano

Água Santa

Santo André

São Bernardo

Santos

Onde assistir ao Campeonato Paulista sub-20 2021?

A boa notícia para os torcedores e entusiastas do futebol de base é que, apesar de não serem televisionados, todos os jogos do Paulistão sub-20 terão transmissão ao vivo e com imagens pela internet .

Duas plataformas de transmissão via internet vão transmitir os jogos do Campeonato Paulista sub-20. Paulistão Play e Elevensports.com vão exibir todos os jogos em suas respectivas plataformas, com narração e comentários.