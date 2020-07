Campeonato Paulista 2020: quantos milhões o campeão recebe como prêmio

Diferença da premiação do campeão e vice é entre de quase R$ 3,5 milhões; confira os valores

O se encaminha para a reta final. Com as semifinais já definidas, já é possível confirmar a classificação final do , eliminado pelo Mirassol, e do Red Bull , que perdeu para o Corinthians, e o quanto esses times receberão pela participação no estadual.

Quer ver futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Ainda é preciso saber como ficarão classificados os quatro semifinalistas, mas a premiação já foi divulgada. O grande campeão do receberá nada menos do que 5 milhões, mesmo valor que o Corinthans recebeu em 2019 pelo título.

Mais times

Confira os valores da premiação do Campeonato Paulista.

Campeão: R$ 5 milhões

Vice: R$ 1,650 milhão

3º lugar: R$ 1,080 milhão

4º lugar: R$ 850 mil

5º lugar (Bragantino): R$ 500 mil

6º lugar (São Paulo): R$ 450 mil

7º lugar (Santo André): R$ 420 mil

8º lugar ( ): R$ 400 mil

9º lugar ( ): R$ 220 mil

10º lugar ( ): R$ 200 mil

11º lugar (Ferroviária): R$ 180 mil

12º lugar (Inter de Limeira): R$ 150 mil

13º lugar ( ): R$ 130 mil

14º lugar ( ): R$ 100 mil

Estes valores são referentes apenas ao que a Federação Paulista de Futebol pagará aos clubes. , , Santos e São Paulo também recebem da TV Globo, dona dos direitos de transmissão do Paulistão, mais R$ 26 milhões.

Mais artigos abaixo

Palmeiras e , confronto na final do último título palmeirense, em 2008, e Corinthians e disputam as duas vagas na final do Campeonato Paulista.

Botafogo, Guarani, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino ainda duelam pelo Troféu do Interior. Quem vencer esta disputa garante mais R$ 360 mil. O segundo colocado receberá R$ 100 mil.