Campeonato Italiano pode ter 'jogo extra' de desempate na disputa por título em 2022/23

Além da corrida pela taça, situação será válida pela fuga da zona de rebaixamento, também em caso de igualdade de pontos

Para a próxima temporada do Campeonato Italiano, em 2022/23, a entidade que organiza o torneio discute a possível criação de um "play-off" em caso de empate das pontuações, tanto para a conquista do título quanto para a saída da zona de rebaixamento.

Segundo o jornal italiano ANSA, a situação de "play-off" será válida apenas para a Serie A Italiana, ou seja, os torneios de copas continuarão no mesmo formato, caso o sistema seja aprovado. Resta, agora, a resposta do Conselho da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

O aval da entidade está prevista para o próximos dias. Inclusive, o Conselho da competição aprovou nesta última quarta-feira (08) a anulação do uso dos "gols fora de casa" como critério de desempate da Coppa Itália, da mesma forma que ocorreu com as Copas Libertadores e Sul-Americana na América do Sul, por exemplo.

Getty

Numa possível última temporada sem os "play-offs", o Campeonato Italiano não teve caso de empate de pontuação nem para a conquista do título e nem para a fuga da zona de rebaixamento, tendo o Milan como vencedor, com dois pontos a frente do segundo colocado, e o Salernitana escapando por um ponto do Z-3.