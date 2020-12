Campeonato Carioca 2021: formato, regulamento, datas e outras informações do Estadual

A competição, de cara nova, começa a ganhar forma, os jogos e clássicos já estão definidos; confira tudo sobre o Cariocão

Os preparativos para o 2021 estão a todo o vapor. Antes mesmo de a atípica temporada 2020 terminar, os detalhes do Estadual já vão sendo definidos, entre eles o novo formato e os confrontos da primeira fase.

Por conta da pandemia de coronavírus e da paralisação do futebol, a temporada 2020 só vai terminar no começo de 2021, então, consequentemente, os estaduais não serão os primeiros compromissos dos times no ano. Além disso, o tempo de descanso dos atletas antes do início da competição será menor.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o Campeonato Carioca de 2021:

NOVO FORMATO E REGULAMENTO

A partir da edição de 2021, o Campeonato Carioca terá um novo formato, mais simples do que os anteriores, sempre muito controversos. Este novo modelo será válido até, pelo menos, a edição de 2022.

Agora, o Carioca vai acontecer em turno único, onde os 12 times participantes vão se enfrentar entre si, em 11 rodadas, em pontos corridos. Os quatro primeiros colocados disputam semifinais e finais, em jogos de ida e volta, para definir o campeão.

O título da fica com o primeiro colocado da tabela da primeira fase, enquanto os times classificados entre quinto e oitavo disputam a .

DATAS

A fase principal do Campeonato Carioca começa dia 28 de fevereiro, com a disputa dos jogos da primeira rodada. Com este novo formato, serão necessárias 15 datas para a realização da competição, com encerramento programado para o meio de abril.

Antes, seis times disputam a fase preliminar, que vale uma vaga na fase principal. Esta etapa acontece entre 16 e 25 de fevereiro.

TIMES CLASSIFICADOS

11 dos 12 times participantes da fase principal do Campeonato Carioca já estão definidos, faltando apenas o que chegar da fase preliminar.



Boavista



Flamengo

Fluminense

Macaé



Portuguesa

Resende



Volta Redonda

, Friburguense, Americano, América, e disputam a vaga restante.

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA

🏆⚽O campeonato mais charmoso do está chegando! Veja os confrontos da primeira rodada.



Resende x Fluminense

Volta Redonda x Madureira

Botafogo x Boavista

Flamengo x A definir (classificado da 1ª fase)

Macaé x Bangu

Vasco x Portuguesa

CLÁSSICOS DO CARIOCA 2021

Os seis clássicos da fase principal do Campeonato Carioca estão distribuídos ao longo das 11 rodadas, sendo que em nenhum momento dois jogos entre grandes se realizam na mesma data.

