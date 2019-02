Campeões, jogadores do Vasco cutucam presidente do Flu: "Não pode falar de guerra nunca"

Com torcida oresente após muita confusão fora do Maracanã, Dali Barcelos diz que jogou sem ter notícias da família

O Vasco venceu o Fluminense por 1 a 0, com gol de Danilo Barcelos, e conquistou o título da Taça Guanabara neste domingo (17), com a presença da torcida após muita indefinição e confusão do lado de fora do Maracanã, por causa da decisão de partida com portões fechados.

Após tumulto dos torcedores, o desembargador de plantão liberou que a torcida tivesse acesso à final da competição. Eles entraram no estádio quando o jogo já tinha 30 minutos do primeiro tempo.

Após levantar o troféu e comemorar com os seus companheiros em campo, Barcelos conversou com a imprensa e não só cutucou o presidente Pedro Abad, que convocou a torcida do Fluminense para a guerra "dentro de campo", como também revelou que iniciou o duelo sem saber como a sua família estava.



Foto: Reprodução PMRJ

"Joguei sem saber como estava minha família. Minha esposa e filha vieram ao jogo e não sabia se estava tudo bem. Precisamos minimizar essas coisas para o bem do esporte. Não pode falar de guerra nunca, esporte não é isso", disse Danilo.

"Foi sem querer. Bati na direção do gol, pois é difícil para o goleiro. Se algum companheiro fizesse o gol seria bom também. Foi um baita jogo. Independente de tudo que aconteceu", completou.

Com o título, o Vasco assegurou vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Agora, a equipe comandada por Valentim entra em campo na próxima quarta-feira (20), contra o Serra, do Espírito Santo, pela Copa do Brasil.

AS REAÇÕES DO VASCO APÓS O APITO FINAL:

Alexandre Campello: "Não é só a torcida. Vimos nesse episódio que mesmo grupos de oposição se uniram à direção para um bem maior. Os que pensam no Vasco se uniram para que tivéssemos essa vitória de colocar a nossa torcida onde sempre devia estar. São 63 anos de tradição. Vamos sempre lutar para preservar."

Pikachu: "Nossa equipe não está acostumada a jogar sem torcida. Quando os torcedores começaram a entrar, começamos a jogar. Mérito para o nosso torcedor."

Werley: "Foi muita confusão, dar parabéns pelo nosso presidente, brigou pelo nosso torcedor. Título nos deixa classificado. Objetivo é ganhar o Carioca. Manter os pés no chão. Evoluir a cada dia. Nunca passei por isso. É difícil. Campeonato tão famoso ficar com essas palhaçadas apequenam os clubes e o campeonato. Flu tão grande também, não precisava. Devia ter sido discutido na quarta, não na sexta-feira."

Maxi Lopez: A gente vem lutando por muita coisa. Primeiro passo positivo desse grupo. Esse título é para a torcida"