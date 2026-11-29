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Luca Campedelli, ex-presidente do Chievo, contou sua história ao Corriere della Sera. A seguir, os trechos mais marcantes da entrevista do dirigente de um time de bairro que se tornou presença constante na Série A, até o caso das mais-valias. Na entrevista, intitulada pelo Corsera "Meu Chievo foi punido duramente pelo sistema. Depois, tentei tirar a própria vida. Hoje não tenho mais conta bancária e dou aulas de esgrima de graça", Campedelli relembra sua trajetória no futebol e na vida pessoal.

Quantos anos da Série C à Série A?

“Oito.”

Até a queda simultânea da Paluani e do Chievo...

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“Meu pai recomendava: ‘El balon nol deve magnar el paneton’. Ou seja: o futebol, o Chievo, não podia causar problemas à empresa. E não causou. Sei que há quem relacione as duas coisas, mas também expliquei no livro Chievo, un delitto perfetto, de Fabiana Della Valle e Raffaele Tomelleri: elas não estão relacionadas. Não era a Paluani que financiava o Chievo. Não foi o Chievo que afundou a Paluani.”

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Qual foi o erro que você não se perdoa?

“Subestimei o parcelamento do IVA durante a Covid. Tínhamos uma dívida com o fisco pequena em comparação com a de outros clubes. Mas eu deveria ter entendido que, para nós, tão pequenos, aquilo poderia ser um problema. Já tinham tentado nos tirar do caminho antes, na época de Eriberto-Luciano.”

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O jogador do passaporte falso?

“Ele chegou com o nome de Eriberto, fez um bom campeonato e nós o vendemos à Lazio. Então veio a bomba do Brasil, onde ele estava de férias: tinha confessado que se chamava Luciano e que havia ido à Itália com os documentos de outra pessoa, três anos mais nova. Foi uma confusão. A Lazio, metida em problemas até o pescoço, se recusou a pagar e escapou. Nós, que tínhamos adquirido o jogador em definitivo pelo sistema de envelopes, fomos duramente punidos. Perdi o dinheiro e também tive de desistir de comprar Didier Drogba, que depois despontaria...”

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E então?

“A Liga e a Federação, tendo de escolher, nos abandonaram e salvaram a Lazio. Como poderiam se indispor com Roma? Éramos pequenos. Todo verão havia um problema... Eu me interessava por futebol e só por futebol; outros se preocupavam com questões políticas.”

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Como o escândalo veio à tona?

“Por causa das mais-valias.”

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O sistema pelo qual vários clubes “arrumavam” os balanços trocando jogadores por valores exorbitantes, sem movimentar dinheiro de verdade?

“Não ‘vários’ clubes. Muitos. Se nós erramos, outros erraram mais do que nós. Clubes grandes. Valores enormes. Fomos o bode expiatório. O time pequeno a ser punido duramente para dar uma lição a todos.”

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É por isso que você diz que o Chievo foi assassinado?

“Sim. Independentemente do que se pense sobre aquelas malditas mais-valias, não há crime. Não existem parâmetros para julgar se um jogador vale um, dez ou cem. Tanto que fui absolvido disso no processo.”

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Mas estamos falando de mais-valias fictícias.

“Tecnicamente, não existe valor fictício. Pode existir uma venda não declarada ou uma nota fiscal falsa, mas valor fictício, não. É o que dizem as decisões judiciais. A própria Juve teve de fazer um acordo porque havia um problema de comunicações falsas à Consob, se entendi bem. Quanto às mais-valias, poderia ter sido absolvida.”

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E vocês?

“Nós fomos condenados sobretudo pela exposição pública humilhante. Acompanhei todo o processo em Forlì. Por respeito ao tribunal. Foi duro ser difamado durante horas. Por seis anos, de 2019 a 2025.”

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Você contou que tentou tirar a própria vida.

“Quase consegui. Me salvaram. Quando você rompe aquela barreira, não tem mais medo de nada. Se não consegue, se agarra a alguma coisa. Um dia após o outro. Aos poucos.”

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E o que faz agora?

“Não é que eu possa fazer muita coisa. Confiscaram tudo o que podiam confiscar. Não tenho nem conta bancária. Tento ser útil aos outros. Fazer o que sei fazer. Sou auxiliar de instrutor de esgrima. Dou aulas.”