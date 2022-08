Campeão pelo São Paulo em 2006, Edgar Bruno relembra conquista

Atacante de 35 anos cita aprendizados com elenco estrelado no Morumbi e relembra período com Jesualdo Ferreira

Ao lado do zagueiro Miranda, o atacante Edgar Bruno, de 35 anos, é o único remanescente do São Paulo campeão brasileiro de 2006 no futebol. Os demais jogadores daquela conquista não atuam mais. Em entrevista exclusiva à GOAL, o veterano falou sobre a proximidade com os atletas daquele time.

"Difícil conversar com alguns, eles mandam uma mensagem ou outra. Não tenho amizade, mas quem tenho mais contato é o Alex Bruno, jogamos juntos em Portugal. Não tenho muito contato com os outros. Encontrei o [Aloísio] Chulapa algumas vezes, mas nada de amizade de ir na casa de alguém", disse.

"Foi muito bom [para mim], porque vinha da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi muito legal mesmo, tive que lidar com grandes jogadores, estrelas do futebol. Foi uma grande experiência, especialmente pelo trabalho sob o comando do Muricy [Ramalho]. Ele sempre puxava pelos mais novos, via que tinham potencial. Foi tudo muito bom, o ensinamento e as broncas", acrescentou.

Edgar Bruno ainda aponta a passagem pelo São Paulo como o seu maior aprendizado no futebol, mesmo que tenha tido poucos minutos em campo: "Foi o meu maior aprendizado. Estar no campo é importante, você tem que trabalhar no dia a dia. É importante estar com grandes feras, grandes jogadores, foi valioso para mim. Eles mantinham a mesma humildade para ganhar ainda mais no futebol. O desejo de ganhar sempre é importante. Rogério [Ceni], Aloísio [Chulapa], Mineiro, Josué, Richarlyson... Peguei o espírito vencedor de cada um deles".

Depois da passagem pelo Morumbi, Edgar Bruno deixou o Brasil para jogar em Portugal. Ele teve uma chance de atuar pelo Porto sob o comando de Jesualdo Ferreira. No período, pouco atuou, mas diz ter um grande aprendizado.

"Foi muito legal [trabalhar com o Jesualdo]. Saí do São Paulo, Joinville me vendeu para o Portugal, fui jogar no Beira-Mar, mesmo que não quisesse, porque teria chances de jogar o Paulista. Comecei bem, fiz um bom jogo contra o Porto. O Jesualdo veio falar comigo, fui para o Porto. Mas não tinha como eu jogar. Só tinha jogador de seleção, aprendi muito, e o Jesualdo pega muito no pé dos mais novos", declarou.